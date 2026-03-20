「ドゥチョンク効果」終了で献血減少　血液在庫３．８日分に低下

「ドゥチョンク（ドバイ風もちもちクッキー）」の配布効果で一時的に増加していた献血者が再び減少し、血液の保有量は３日分台に低下した。適正な血液保有量は「５日分以上」とされている。大韓赤十字社血液管理本部は１９日、同日基準の血液保有量が３．８日分にとどまったと発表した。血液型別では、Ｏ型の保有量が２．７日分にとどまり、血液需給危機の「注意」段階に入った。Ａ型（３．４日分）とＡＢ型（４．７日分）も「関心」段階とされる。一方、Ｂ型は５．０日分で、適正水準を維持している。これに先立ち、赤十字社は冬季の血液不足の解消に向け、１月１６日から地域ごとに最大５週間、曜日を定めて献血者に最近流行している「ドゥチョンク」を提供するイベントを実施した。イベント前には３日分にとどまっていた血液保有量は、献血者の増加により先月１日には５．５日分まで回復した。しかし、配布イベントの終了後は、先月１７日に４日分台に低下し、今月に入ってからは再び３日分台まで落ち込んだ。献血者数も減少している。１月は２２万１６３２人が献血に参加し、前年同期（１８万８６１７人）に比べて１７．５％増加したが、２月は１８万５１１７人と、前年（２０万１５９２人）より８．９％減少した。今月は１８日までに１２万２２８５人が献血に参加している。一部の血液センターでは、別の商品を提供するイベントなどで献血を促しているものの、一時的な施策では安定的な血液確保には限界があるとの指摘が出ている。年間の献血件数は、２０１４年の約３０５万３０００件から２０２４年には約２８５万５０００件へと６．５％減少した。同期間に一度以上献血に参加した人の数も、約１６９万６０００人から約１２６万５０００人へと２５．４％減少している。血液管理本部の関係者は「オンラインやモバイルを通じて若年層の関心を高め、献血を日常的な文化として定着させたい」と話している。パン・ソンウン記者 bbang@donga.com