曺国氏「尹錫悦の『子分』」　韓東勲氏「李在明に媚びるな」

野党・祖国革新党の曺国（チョ・グク）代表と、与党「国民の力」から除名された韓東勲（ハン・ドンフン）元代表が、互いに激しく非難を応酬した。尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の「子分」だ、「李在明（イ・ジェミョン）大統領に媚びている」などと攻撃し合い、対立が先鋭化している。曺氏は１４日、自身のソーシャルメディア（ＳＮＳ）で韓氏を名指しし、「法務部長官も、与党『国民の力』の非常対策委員長も、いずれも尹錫悦に抜擢されたもので、国民の選挙で選ばれたことは一度もない」と指摘した。そのうえで、「尹錫悦と韓東勲の関係は『親分』と子分の関係にすぎなかった」と批判。さらに「尹錫悦が自分を殺そうとしていると分かって初めて弾劾に賛成した人物が、いまさら三寸の舌で国民をだまそうとしている」とし、「やはり朝鮮一の舌だ」と非難した。曺氏はまた「検察が（２０２３年当時）李在明・共に民主党代表に対する捏造捜査を行い逮捕状を請求した際、韓東勲は法務部長官として国会で拘束の必要性を強調していた」とし、「（李大統領を）拘束すれば自分が大統領になれると考えていたのだろう」と話した。これに対し韓氏は自身のＳＮＳで「私が李在明逮捕同意案を通過させる過程で、法務部長官として説明した犯罪内容と逮捕の必要性は正しかった」と反論した。さらに「ところで曺国代表、『李在明民主党』に釜山（プサン）ではなく群山（クンサン）へ送ってほしいと駄々をこねているようだが、そんなふうに媚びて、本当に釜山ではなく群山へ送ってもらえるのか」と応酬した。。政界では、田載秀（チョン・ジェス）議員が釜山市長選に出馬すれば補欠選挙が行われる可能性がある釜山北甲選挙区で、釜山出身の曺氏と韓氏が直接対決する可能性も取り沙汰されている。韓氏は１４日、釜山の社稷（サジック）野球場を訪れてプロ野球を観戦した映像をＳＮＳに投稿した。７日に釜山の亀浦（クポ）市場を訪れてから１週間で再び釜山を訪れた形だ。一方、祖国革新党・安山（アンサン）地域委員会は１５日、議員職喪失刑を受けた梁文錫（ヤン・ムンソク）前民主党議員の選挙区である京畿道（キョンギド）安山甲への曺氏の出馬を求める声明を発表した。イ・スンウ記者 suwoong2@donga.com