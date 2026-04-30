「アルファ碁対局から１０年、まるで１００年の変化」

「１０年ぶりだが、まるで昨日対局したかのような感覚だ。一方で、この間の変化と発展を考えると、１００年が過ぎたようにも感じる」１０年ぶりに韓国を訪れたグーグル・ディープマインドのデミス・ハサビス最高経営責任者（ＣＥＯ）は２９日、ソウル市中区のウェスティン朝鮮ソウルで開かれた「グーグル・フォー・コリア２０２６」に出席し、こう語った。２０１６年、ディープマインドが開発した囲碁ＡＩ（人工知能）「アルファ碁」とイ・セドル九段の歴史的な対局１０年を機に訪韓し、イ氏や作家のチョ・スンヨン氏と「アルファ碁１０年、すべての人のためのＡＩビジョン」をテーマに対談した。ハサビス氏は当時の対局について「現代ＡＩの幕開けを告げた出来事だった」とし、「誰もＡＩに注目していなかった２０１０年から研究を続けたのは、ＡＩが科学的発見の究極のツールになると考えたからだ」と話した。さらに「今後１０年で科学分野に驚くべき突破口があるだろう」とし、「人類繁栄の新たな黄金時代、ルネサンスを切り開く」と展望を示した。実際、ディープマインドはアルファ碁以降、約２億件のタンパク質構造を予測するＡＩ「アルファフォールド」を開発し、この功績でハサビス氏は２４年にノーベル化学賞を受賞した。「１０～２０年以内に多くの疾病が解決される可能性がある」とも語った。一方、１０年前のアルファ碁との対決で１勝を挙げ、「ＡＩに勝った唯一の人間」と呼ばれるイ氏は、ＡＩとの協働におけるバランスの重要性を指摘。「思考の主導権をＡＩに奪われかねない」とし、「（ＡＩを活用する際に）慎重な姿勢が必要だ」と話した。ハサビス氏は韓国棋院主催の行事で、世界ランキング１位のシン・ジンソ九段と１０分間の親善対局も行った。シン氏は「（ハサビス氏が）アルファ碁の父らしく、ＡＩに似た棋譜で驚いた」とし、「誰もがＡＩを見て以後を学ぶが、依然としてＡＩを揺さぶれる妙手はあると思う」と語った。対局後の対談でハサビス氏は汎用人工知能（ＡＧＩ）について「何よりもＡＩが安全装置（ガードレール）を守りながら目標達成を目指すことが重要だ」とし、「悪意ある主体による悪用を防がなければならない」と強調した。チェ・ジウォン記者 ハン・チェヨン記者 jwchoi@donga.com