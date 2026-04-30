国家が作家を選抜する国に、どんな魅力があるのか



「Ｋポップの成功に刺激を受けた中国政府が、大衆音楽産業を育成するためＢＴＳのようなアイドルグループを作り、世界的な人気を得る」



一見して、この二つの文はいずれも不自然だ。第一に、政府主導で自由奔放な魅力を持つアーティストは生まれない。第二に、仮に技術的に優れたグループが誕生したとしても、海外で支持を得るのは難しい。中国の権威主義体制が持つ否定的なイメージが、グループの成り立ちの時点からそのまま投影されているためだ。文化というものは、そのように国家が無理に引っ張ったからといって導けるものではない。難しい話でもない。



李在明（イ・ジェミョン）大統領が１４日の閣議で述べた発言を聞き、戸惑いを覚えたのはそのためだ。李氏は「最近はなぜ新春文芸のようなものがないのか。すべて民間に任せている。国家単位の権威ある企画として読書感想文コンテストや創作コンテストを開いてはどうか」と語った。



政府は文化分野を含め多くの行事を後援しており、それ自体は必要だ。場合によっては主催もあり得る。しかし、国家が新春文芸のような文学賞を直接主催し、特定の賞に権威を与えようとする発想は違和感がある。



まず現状認識がずれている。１９２５年に始まった東亜（トンア）日報の新春文芸をはじめ、主要な民間文学賞は今も２０以上存在する。人工知能（ＡＩ）の利用が論点となっているが、応募作はむしろ増えている。新人登竜門としての機能も失っていない。昨春刊行され４０万部以上を売り上げた短編集『ホンモノ』の作家ソン・ヘナ氏は、２０１９年の新春文芸（中編小説部門）でデビューした。



文学・出版産業を憂える大統領の思いは理解できるが、活字文化の縮小に対する処方としては方向を誤っているのではないか。国家が作家を選抜するという発想は、権威主義国家に特有のものだ。



文教部主催の大韓民国美術展覧会（国展）が１９８１年の第３０回を最後に廃止され、民間公募に移行した経緯を見れば明らかだ。国展時代には派閥対立や具象・非具象の争い、官製性を巡る論争が絶えなかった。国家が芸術の価値を審査し賞を与えたことが原因である。結果として新たな芸術的試みを制限し、多様性を損なう恐れもある。王政の伝統を受け継ぐイギリスや、その文化的磁場の中にある国々には「桂冠詩人」の制度が存在するが、文学広報大使のような役割を果たすにすぎない。



外国人がＫカルチャーに魅力を感じる理由は、単なる完成度の高いパフォーマンス以上のものにある。戦後の経済成長と民主主義を両立させた稀有な国という韓国社会そのものの物語が大きい。言い換えれば、韓国が、国家という強力な怪物（リヴァイアサン）に足かせをはめられるほど、社会（民間）もまた強力な少数の国々（ダロン・アセモグル、『狭い回廊』）の一つであるおかげだ、という意味である。芸術家を国家が選抜する国の文化に、いったいどんな魅力があるだろうか。



上からの的外れな指示は無視もできず、現場のエネルギーを奪う恐れがある。青瓦台（チョンワデ）の姜由楨（カン・ユジョン）報道官は、２００５年に東亜日報新春文芸映画評論部門などで入選・当選し「三冠」に輝いた人物だ。大統領が閣議前に報道官へ「政府が文学賞を主催してはどうか」と尋ねたのか、気になるところである。

