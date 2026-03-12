ＳＫグループ、「グローバルＡＩ主導権」確保へ総力　米新設ＡＩ投資法人に出資

ＳＫグループがグローバル人工知能（ＡＩ）主導権の確保に向け、グループ全体での大規模投資に乗り出した。持ち株会社のＳＫとＳＫイノベーションなど主要系列会社が、米国に新設されるＡＩ投資法人への出資を相次いで決定するなど、グループ全体が新たな成長エンジンの確保に総力を挙げている。１１日、財界によると、ＳＫグループの持ち株会社ＳＫは「ＳＫハイニックス・ナンド・プロダクト・ソリューション」に２億５０００万ドル（約３６６３億ウォン）の投資を決めた。これに先立ちＳＫイノベーションも３億８０００万ドル（約５５６７億ウォン）の出資を確定した。両社だけで６億３０００万ドル（約９２３０億ウォン）が投じられる計算だ。このほか主要系列会社も近く、具体的なＡＩ関連投資額を確定する予定だ。今回の投資の中核は、ＳＫハイニックスが１００億ドル（約１４兆６５００億ウォン）を出資して米国に設立する、いわゆる「ＡＩカンパニー」（仮称）だ。既存の子会社ソリダイムの構造を再編し、親会社をＡＩ投資を統括する法人へと転換する仕組みである。米国内のＡＩ投資の最前線にはＳＫハイニックスが立つが、石油・化学中心のＳＫイノベーションや持ち株会社まで共同投資に加わった。グループの力量をＡＩに集中させる強い意志の表れとみられる。ＳＫグループの主要系列会社がこのようにグループ全体で資金を投入するのは、単なる部品供給者を超え、ＡＩデータセンターのエコシステム全体を担う「ソリューションパートナー」へと進化する狙いがあるためだ。ＡＩカンパニーは、米国でＡＩ関連の中核技術を持つ企業を直接発掘し、投資していく計画だ。ＳＫグループ関係者は「ＡＩを軸としたグループの全社的な成長戦略を支援し、市場で先制的な投資機会を確保するため、主要系列会社が共同出資を決めた」と説明した。イ・ドンフン記者 dhlee@donga.com