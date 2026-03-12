アカデミー賞で「ゴールデン」披露　韓国伝統音楽と融合舞台

昨年世界的な人気を集めたネットフリックスのアニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」の主題歌「ゴールデン」が、１５日（現地時間）、米ロサンゼルスで開かれるアカデミー賞授賞式で披露される。アカデミー賞を主催する映画芸術科学アカデミー（ＡＭＰＡＳ）は１０日、公式ホームページを通じて「ハントリックスのボーカルを担当したイジェ、オードリー・ヌナ、レイ・アミが第９８回アカデミー賞授賞式の舞台で『ゴールデン』を歌う」と発表した。今回の舞台は、同作の源流となったＫカルチャーの民俗的インスピレーションを称えるため、韓国伝統楽器の演奏とフュージョン舞踊公演で幕を開ける予定だ。その後、ハントリックスのボーカルを務めたイジェら３人が「ゴールデン」を歌唱する。同日のライブ舞台では、米国の歌手マイルス・ケイトンとラファエル・サディークが歌う映画「シナーズ：罪人たち」の主題歌「アイ・ライド・トゥー・ユー（I Lied To You）」も披露される予定だ。今年のアカデミー賞授賞式の総括プロデューサー兼ショーランナーのラジ・カプール氏と総括プロデューサーのケイティ・マレン氏は「今年の音楽公演は、アカデミー史上最多ノミネートを記録した映画「シナーズ：罪人たち」と、世界的ポップカルチャーの熱風を巻き起こした「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」から着想を得た」と話した。そのうえで「これらの公演は単なる舞台を超え、音楽とストーリーテリングの結びつきを称え、これらの映画がなぜ世界の観客にこれほど深い響きを与えたのかを照らし出す映画的オマージュになる」と説明した。同作は今年のアカデミー賞で長編アニメーション賞と主題歌賞の２部門にノミネートされている。今年１月のゴールデングローブ賞ではアニメーション賞と主題歌賞を受賞し、先月のグラミー賞では「ベスト・ソング・リトゥン・フォー・ビジュアルメディア」部門を受賞した。キム・テオン記者 beborn@donga.com