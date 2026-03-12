李大統領、ガーナ大統領と海洋安保協力を協議　「ガーナチョコレート」贈呈

李在明（イ・ジェミョン）大統領は１１日、訪韓中のガーナのジョン・ドラマニ・マハマ大統領と首脳会談を行い、「ガーナは韓国のアフリカ市場進出をつなぐ強固な橋頭堡だ」と強調した。両首脳は、経済・安全保障・農業・教育・文化・重要鉱物などの分野で協力を強化することで一致した。李氏は、就任後初めて訪韓したアフリカ首脳であるマハマ氏と大統領室で会談した。李氏は「ガーナはアフリカで最も模範的な民主主義を示している」とした上で、「今後、両国国民の交流がさらに拡大し、関係がさまざまな分野で一層強固になることを期待する」と述べた。これに対しマハマ氏は「韓国が提供した改良型のコメ種子を活用し、コメ生産をさらに高めたい」とした上で、「韓国は高い技術力を持つ国であり、ガーナは重要鉱物の探査を共に進めていくことを望んでいる」と述べた。両国は同日、気候変動協力、海洋安全保障協力、技術・デジタル・イノベーション開発協力に関する３件の了解覚書（ＭＯＵ）に署名した。気候変動協力に関する協定には、気候変動への対応活動や関連技術の開発で協力し、そのための共同委員会を設置する内容が盛り込まれた。また、韓国海洋警察庁とガーナ海軍の間で「海洋安全および安保協力に関するＭＯＵ」も締結された。海賊行為や武器・麻薬密輸など海上で発生する国際犯罪に関する情報交換のほか、遭難者や船舶・航空機の捜索・救助で協力することにした。さらに、「技術・デジタル・イノベーション開発協力に関するＭＯＵ」を通じて、青年人材の育成に向けた職業技術訓練、人工知能（ＡＩ）やＳＴＥＭ（科学・技術・工学・数学）教育、デジタルアクセスの改善などの分野で協力を強化する方針だ。両首脳は最近の中東情勢についても「平和促進に向けた互いの役割と努力を支持し、国際平和の増進に向けた連帯を強化していくことで一致した」と述べた。李氏はマハマ氏の訪韓に合わせて特別制作したガーナ産チョコレートと、三星（サムスン）の最新スマートフォン「ギャラクシー２６ウルトラ」、水軍操練図の民画を贈った。ユン・ダビン記者 empty@donga.com