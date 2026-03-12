国際エネルギー機関、史上最大の備蓄原油放出を提案

国際エネルギー機関（ＩＥＡ）が、米国とイスラエルによるイラン空爆で急騰した国際原油価格を抑えるため、史上最大規模の備蓄原油放出を提案したと、米紙ウォール・ストリート・ジャーナルが１０日（現地時間）報じた。同紙によると、ＩＥＡが提案した備蓄原油放出の規模は、ロシアがウクライナを侵攻した２０２２年を上回る見通しだ。当時、ＩＥＡ加盟国は２回にわたり計１億８２００万バレルの備蓄原油を放出した。今回の提案は１０日に開かれたＩＥＡ加盟３２カ国の緊急会議で議論され、最終決定は１１日中に下される予定だ。ただし、１カ国でも反対すれば備蓄原油放出計画は見合される可能性がある。ＩＥＡの提案が最終採択されれば、１回の放出としては史上最大規模となる見通しだ。ＩＥＡによると、現在、加盟国の政府備蓄は１２億バレル、民間の義務備蓄は６億バレル規模に達する。先月２８日、米国とイスラエルがイランを空爆した後、イランがタンカー攻撃を示唆したことで、中東産原油の主要輸送路であるホルムズ海峡での原油輸送はほぼ停止した。世界の原油輸送量の約５分の１がホルムズ海峡を通過する。また、ホルムズ海峡封鎖やイランのドローン攻撃などにより、サウジアラビア、イラク、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）、クウェートなど主要産油国は原油生産を１日最大６７０万バレルほど削減した。これは世界の原油生産量の約６％に相当する。この影響で国際原油価格は一時４０％近く上昇し、１バレル＝１２０ドルに迫った。ＩＥＡが最大規模の備蓄原油放出を提案したとの報道を受け、米国産指標原油ＷＴＩ先物は０．４４％、ブレント原油先物は０．２５％それぞれ下落した。ＩＥＡはこれまでにも１９９１年の湾岸戦争、２００５年のハリケーン・カトリーナ、２０１１年のリビア内戦の際に備蓄原油を放出している。キム・ハギョン記者 whatsup@donga.com