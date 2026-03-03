「採用合格」４分後に短信で取消し　裁判所「不当解雇」

会社が応募者に採用合格を通知してからわずか４分後、具体的な理由を示さないまま携帯電話のショートメッセージで採用取消しを通告した行為は、不当解雇に当たるとする裁判所の判断が示された。ソウル行政裁判所行政１３部（裁判長・陳賢燮部長判事）は、フィンテック企業Ａ社が中央労働委員会の不当解雇認定に反発して提起した訴訟で、会社側敗訴の判決を言い渡したと２日、明らかにした。判決文によると、同社は２０２４年４月、オンライン求人サイトに採用公告を掲載した。これを見て応募したパク氏は、同年６月４日午前１１時５６分ごろ、年俸情報が記載された合格通知のショートメッセージを受け取った。パク氏が返信で「ありがとうございます、代表様。駐車登録は可能でしょうか」と問い合わせると、会社側の関係者は「満車のためできない」と回答した。その後、パク氏が「公共交通機関で通勤する。給与日はいつか」と改めて尋ねたところ、「採用を取り消す」とのメッセージが届いた。合格通知からわずか４分後のことだった。パク氏はソウル地方労働委員会に救済を申請し、不当解雇と認められた。しかし会社側が不服として行政訴訟を提起し、法廷での争いに発展した。裁判部は「合格通知がなされた時点で既に労働契約は成立していた」とし、「労働基準法に基づき解雇する場合は、理由と時期を文書で通知しなければならない」として、会社側の措置は不当解雇に当たると判断した。ソン・ユグン記者 big@donga.com