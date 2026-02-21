コスピ一気に５８００台へ　エネルギー・防衛産業・造船株に買い

総合株価指数（コスピ）は２０日、５７００台を付けた後、５８００台に一気に乗せ、「６０００」到達への動きを強めた。米国がイランへの軍事介入の可能性を示唆するなど中東情勢への懸念が高まる中、エネルギー、防衛産業、造船関連銘柄を中心に買いが入り、前日に続き上昇基調を維持した。同日のコスピは前日比２．３１％（１３１．２８ポイント）高の５８０８．５３で取引を終えた。先月２７日に終値ベースで初めて５０００を突破してから、１５取引日で８００ポイント超上昇した。旧正月（ソル）連休後も２営業日連続で上昇し、連日で過去最高値を更新している。米国がイランに核協議の期限を提示するなど圧力を強めた影響で、ニューヨーク株式市場の主要３指数がそろって下落して引けたが、コスピは機関投資家の買いに支えられた。機関は１兆６１１０億ウォンを純買い越し、指数上昇を主導した。投資家は米・イラン間の軍事的緊張の高まりを買い場と捉え、エネルギー、防衛産業、造船銘柄を集中的に買い進めた。斗山（トゥサン）エナビリティは５．１８％上昇、ハンファ・エアロスペースは８．０９％、ＨＤ現代（ヒョンデ）重工業は４．８８％、ハンファ・システムは９．４９％それぞれ上げた。国際原油価格の上昇を受け、ＳＫイノベーションやＳ－Ｏｉｌなど精製関連株も７～８％台上昇した。ＳＫハイニックスは取引時間中に１株＝９５万５０００ウォンまで上昇し、「９５万ウォン台」を記録した。三星（サムスン）電子は０．０５％高の１株＝１９万１００ウォンで取引を終えた。コスダック指数は前日比０．５８％安の１１５４．００で引けた。ソウル外国為替市場での対ドルウォン相場は１．１ウォン・ウォン高ドル安の１ドル＝１４４６．６ウォンで取引を終えた。チ・ミング記者 warum@donga.com