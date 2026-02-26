「チップフレーション」でギャラクシーＳ２６最大１６％値上げ

三星（サムスン）電子の新型スマートフォン「ギャラクシーＳ２６」シリーズの価格が前作比で最大１６％引き上げられた。人工知能（ＡＩ）発の半導体不足により、スマートフォンに搭載されるメモリ半導体価格が大きく上昇した影響だ。三星電子が２５日（現地時間）に公開したギャラクシーＳ２６シリーズの価格は、モデル別に前作比５．８～１６．１％上昇した。保存容量別では、２５６ＧＢ（ギガバイト）モデルは基本、プラス、ウルトラの各モデルが一律９万９０００ウォン値上げとなった。同様に５１２ＧＢは全モデルが２０万９０００ウォン、１ＴＢは２９万５９００ウォンずつ上昇した。基本、プラス、ウルトラの各モデルはカメラモジュールやディスプレイ、アプリケーションプロセッサ（ＡＰ）チップなどの性能（スペック）に違いがある。それにもかかわらず保存容量のみで価格差を設けたのは、今年のメモリ半導体価格がスマートフォン生産コストに与える影響がそれだけ大きいことを示すものと分析されている。シリーズの中核とされるウルトラ２５６ＧＢモデルは１７９万７４００ウォンで、前作Ｓ２５ウルトラ２５６ＧＢモデル（１６９万８４００ウォン）比５．８％上昇し、全モデルの中で値上げ幅は最も小さかった。ウルトラが最上位価格帯であるため、９万９０００ウォンの値上げを従来価格に対する比率で見れば低くなるためだ。一方、５１２ＧＢのギャラクシーＳ２６基本モデルは１５０万７０００ウォンに設定され、上昇率１６．１％で最も高かった。最高仕様の１ＴＢはウルトラにのみ設定され、出荷価格は２５４万５４００ウォンで前作（２２４万９５００ウォン）比１３．２％（２９万５９００ウォン）引き上げられた。三星電子はギャラクシーＳ２３シリーズを発売した２０２３年以降、Ｓ２４、Ｓ２５モデルで相次いで価格を据え置いてきた。Ｓ２４シリーズではウルトラを除く基本、プラスモデルで、Ｓ２５シリーズでは全モデルで価格を維持していた。三星電子の盧泰文（ノ・テムン）社長は先月、「今年の経営環境では主要部品の材料費、特にメモリ半導体価格の上昇を懸念している」とし、「主要部品価格の上昇は何らかの形で当社が販売する製品にも一定部分影響を及ぼす」と述べ、値上げを予告していた。サンフランシスコ＝パク・ヒョンイク記者 beepark@donga.com