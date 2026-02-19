障害ある２児を育てる米４２歳の母、冬季五輪個人種目で最年長「金」

障害のある息子２人を育てる「母親アスリート」のエラナ・マイヤーズテーラー（４２・米国）が、５度目の挑戦でついに金メダルを手にした。テーラーは１７日に終わったミラノ・コルティナ冬季五輪のボブスレー女子１人乗りで、４本合計３分５７秒９３を記録して優勝した。３本目まではラウラ・ノルテ（２８・ドイツ）に０．１５秒差の２位だったが、最終４本目に５９秒５１を出し、５９秒７０だったノルテを０．０４秒上回って逆転した。テーラーは２０１０年バンクーバー大会から２０２２年北京大会までの４大会で銀３個、銅２個を獲得した。５度目の五輪で初の頂点に立ち、冬季五輪個人種目では史上最年長（４１歳４か月６日）の金メダリストとなった。自ら保持していた黒人選手の冬季五輪最多メダル記録も６個に伸ばした。米女子選手の冬季五輪最多メダル記録ではボニー・ブレア（６２・スピードスケート）と並んだ。２１日に始まるボブスレー２人乗りでメダルを追加すれば、ボグダン・ムショル（６９・ドイツ）が持つ歴代最多五輪メダル（７個）にも並ぶ。テーラーは今大会の約２か月前、持病の腰痛などでコンディション調整に苦しんだ。夫に「これ以上続けるのは不可能だ。もう終わりだ」とメッセージを送ったこともある。引退を真剣に考えたが、夫の説得で翻意し、再び五輪の舞台で世界の頂点に立った。長男ニコ君（６）は聴覚障害とダウン症があり、次男ノア君（４）にも聴覚障害がある。２児は観客席で母の優勝を見守った。テーラーは「この４年間、不可能だと思った瞬間は本当に多かったが、戦い続けると決めた。子どもたちに手話で『ボブスレー』『ボブスレー競技』『チャンピオン』を教え、一緒に練習してきた。感激の瞬間を家族と共有できてうれしい」と語った。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com