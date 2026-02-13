米五輪銅のリッポン解説「１０点差は覆せる」　車俊煥なおメダル候補

「昨日（ショートプログラムで）の『ジュン』（車俊煥）は完璧だった。これまでの演技で群を抜いて良かった。正直、点数が低く出て驚いた。ただ男子シングルでは常にミスが起こる。１０点差はいつでも覆せる。完璧な演技をしたジュンは依然としてメダル候補だ」今大会で解説者としてミラノを訪れているアダム・リッポン（米国）は１１日（現地時間）、ミラノ・アイススケート・アリーナで深夜を過ぎてアイスダンス中継を終え、足早に帰路に就く途中だった。だが車俊煥（チャ・ジュンファン）の演技をどう見たかとの問いに目を輝かせ、こう語った。車俊煥は前日の男子シングル・ショートプログラムで「レイン・イン・ユア・ブラック・アイズ」に合わせ、ジャンプ、ステップとも従来以上の完成度で演じきった。本人も拳を握り振り上げるほど満足した内容で、自己最高得点（１０１．３３点）の更新を予想する声が大半だった。しかし結果は９２．７２点。飛距離３メートルを超えたトリプルアクセルは回転不足の判定を受けた。常にレベル４を獲得してきたステップシークエンスもレベル３にとどまった。現在６位の車俊煥は、３位のアダム・シャオイムファ（１０２．５５点）に９．７８点、１位のイリヤ・マリニン（１０８．１６点）に１５．４４点差をつけられている。男子シングルで最高難度のクワッド（４回転）ジャンプを含むコンビネーションを組み込む選手は、マリニン、鍵山優真ら計７人に及ぶ。基礎点（スターティングスコア）を基準にすれば、車俊煥は早くても８番手相当の位置からのスタートとなる。それでもリッポンは「車俊煥はその『不利』を『完璧さから来る震え』に変えることができる。完璧な演技だけがフィギュアの魅力を観客に完全に届けられる。彼のフリーはまさにそうなるはずだ」と語り、「『ロコ』は私が本当に好きなプログラムだ。白い衣装バージョンはまだ見ていないので今から楽しみだ」と付け加えた。車俊煥のメダル争いのライバルは、フリーで４回転ジャンプを３～５本配置する。ただし高難度ジャンプも着氷が乱れれば大きな減点となる。昨年のハルビン・アジア大会では鍵山が４回転３本、２０２３年世界選手権ではマリニンが４回転７本を組み込んだが、ともにミスが響き、クリーンな演技を披露した車俊煥の後塵を拝した。一方、構成の完成度向上に軸足を置いた車俊煥は、出来栄え点（ＧＯＥ）を最大限に引き上げる戦略を選択している。車俊煥のフリーは１４日に行われる。使用曲は、直前シーズンのハルビン・アジア大会でクリーンな演技を披露した「狂人のためのバラード（ロコ）」。当時、フリーで４回転３本を挑んだ鍵山を抑え、車俊煥は金メダルを獲得した。任寶美 bom@donga.com