コスピ、史上初の５５００突破、三星電子は１８万ウォンを目前

韓国総合株価指数（コスピ）は４営業日続伸し、史上初めて５５００を突破した。三星（サムスン）電子が取引時間中に７％超上昇し、指数を押し上げた。１２日のコスピは前営業日比３．１３％高の５５２２．２７で取引を終え、史上最高値を更新した。この日は史上初の５４００台、５５００台を一気に突破した。主力株の三星電子は６．４４％上昇し、取引時間中に１株＝１７万９６００ウォンまで上昇。「１８万ウォン」に目前まで迫った。ＳＫハイニックスも３．２６％上昇し、１株＝８８万ウォンを超えた。半導体２強の株価上昇は、前日のニューヨーク株式市場で半導体株が大きく上昇した影響とみられる。１１日（現地時間）の米ニューヨーク市場では、今年１月の非農業部門雇用者数が予想を上回ったものの、雇用改善の持続性に対する疑念や高値への警戒感が重なり、主要３指数は下落して取引を終えた。ただ、景気動向に敏感な半導体株は、雇用指標の改善と人工知能（ＡＩ）データセンター需要の増加を前向きなシグナルと受け止めた。米メモリ半導体大手マイクロンは、エヌビディア向け高帯域幅メモリ（ＨＢＭ４）の供給に問題はないと明らかにした後、９．９４％上昇。サンディスク（＋１０．５６％）、ＮＸＰセミコンダクター（＋５．５５％）など他の半導体株も大幅高となった。米半導体株の堅調を受け、国内半導体大型株にも追い風が吹き、韓国市場全体をけん引した。対ドルウォン相場は、世界的なドル高にもかかわらず４営業日続落した。ソウル外国為替市場での対ドルウォン相場は前営業日比９．９ウォン高の１ドル＝１４４０．２ウォンで日中取引（午後３時半基準）を終えた。チェ・ミソン記者 cms@donga.com