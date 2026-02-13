Ｋポップ初！　ＢＬＡＣＫＰＩＮＫが国立中央博物館を「ピンク」に

国立中央博物館（国立博）がガールズグループ「ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ」のピンク色に染まる。ＢＬＡＣＫＰＩＮＫは２７日、３枚目のミニアルバム「ＤＥＡＤＬＩＮＥ」の発売を記念し、国立博と大規模な協業プロジェクトを展開する。ＹＧエンターテインメントは１２日、「ＢＬＡＣＫＰＩＮＫが２６日から来月８日まで「国立博×ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ」プロジェクトを披露する」と発表した。Ｋポップアーティストが国立博と協業するのは初めて。２６日から国立博の外観は、協業プロジェクトを象徴する意味で照明などを用い全体をピンク色で演出する。メンバーは博物館の代表的遺物８点のオーディオ・ドーセントに参加する。ジスとジェニーは韓国語、ロゼは英語で案内する。リサが参加するタイ語版は３月に公開される予定だ。博物館のメインロビー「歴史の道」にある広開土（クァンゲト）王陵碑では、３枚目のミニアルバム全曲を聴くことができる「リスニング・セッション」が開かれる。アルバム発売日の２７日午後２時以降、博物館の開館時間内であれば誰でも参加できる。ＢＬＡＣＫＰＩＮＫがグループ名義でアルバムを発表するのは約３年５か月ぶり。タイトル曲「ＧＯ』」のほか、「Ｍｅ ａｎｄ ｍｙ」「Ｃｈａｍｐｉｏｎ」「Ｆｘｘｘｘｂｏｙ」など全５曲を収録した。ＹＧ側は「取り戻せない最高の瞬間と、いま最も輝くＢＬＡＣＫＰＩＮＫの現在を詰め込んだアルバムになる」と説明した。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com