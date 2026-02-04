男女の役割を入れ替えたカーリングの男女デュオ、「韓国の五輪初戦、必ず取る」

２０２６年ミラノ・コルティナダンペッツォ五輪は、６日午後８時（現地時間）、イタリア・ミラノのサン・シーロ・スタジアムで行われる開会式を皮切りに、１７日間の熱戦に入る。ただし、一部競技は日程調整のため、事前競技として実施される。カーリングは１６種目の中でも最も早く、４日から競技が始まる。中でも最初に行われるのが混合ダブルだ。その開幕戦を飾るのが、韓国のキム・ソンヨン（３３）、チョン・ヨンソク（３１）組である。世界ランキング２位のソン・キム組は、４日午後７時５分（韓国時間５日午前３時５分）、コルティナのカーリング五輪スタジアムで、スウェーデンのイサベラ・ブラノ（２９）、ラスムス・ブラノ（３２）兄妹と対戦し、今大会の幕を開ける。ソンヨンソク組は「血よりも濃いソンヨンソクのケミストリーを見せたい」「初戦を必ず取って、韓国選手団に勝利の流れを届けたい」と意気込んだ。男女各１人が組むカーリングの混合ダブルでは、男子選手がスイーピング（ブラッシング）、女子選手が戦術指示を担うのが一般的だ。２０２４年世界選手権覇者のブラノ兄妹も、兄のラスムスが主にスイーピングを担当し、妹のイサベラが作戦を組み立てる。一方、キム・チョンデュオはその逆だ。２０１８年平昌（ピョンチャン）五輪で「チーム・キム」のセカンドとして女子銀メダルを獲得したキム・ソンヨンが、男子選手に劣らぬ強力なスイーピングを担う。平昌パラリンピック（障害者五輪）で戦力分析員を務めた経歴を持つ非選手出身で、男子代表となったチョン・ヨンソクが戦術指示を担当する。互いの長所を生かした「逆転の発想」だ。キム・ソンヨンは「ヨンソクのライン（ストーンの軌道）を読む力は世界トップレベル。年齢は私の方が上だけど、氷上ではヨンソクが私を導いてくれる」と笑った。もう一つの武器は「落ち着き」だ。性格タイプ診断（ＭＢＴＩ）では、４項目中３つが真逆の２人だが、「Ｆ」（感情型）という共通点を持つ。ミスが出ても批判ではなく、声援を送る。チョン・ヨンソクは「家族同士だと試合中に感情が高ぶることが多い。でも僕たちはミスをしても互いを責めない。感情的に揺れない分、粘り強く追い上げて逆転する試合が多い」と話す。試合中に最もよく口にする言葉は「リラックス」だという。スウェーデン兄妹の弱点を突く戦略も立てた。チョン・ヨンソクは「僕にも妹がいるので、兄妹の弱点は誰よりも分かる。相手が互いに『カッ』となる瞬間を引き出すのが目標」と笑った。キム・ソンヨンも「ブラノ兄妹も初戦は緊張するはず。十分に勝負できる相手だ」と語った。キム・チョン組は昨年１２月１８日、カナダで行われた五輪最終予選プレーオフの最終戦で、世界ランキング１位のタリ・ギル（２７）、ディーン・ヒューイット（３２）組（豪州）を１０－５で下し、イタリア行きの「最後の切符」をつかんだ。韓国のカーリング・混合ダブルチームが自力で五輪出場権を獲得したのは初めて。２０１８年平昌大会では、チャン・ヘジ（２９）、イ・ギジョン（３１）組が開催国枠で自動出場し、８チームによる予選で２勝５敗、最終６位だった。今大会では１０チームがラウンドロビン方式で予選を行い、上位４チームがメダルを争う。平昌大会に続き、２０２２年北京大会でも「チーム・キム」として女子に出場したキム・ソンヨンは、韓国カーリング史上初めて３度目の五輪舞台に立つ。キム・ソンヨンは「混合ダブルがどれほど面白い競技なのか、キム・チョンペアが示したい」と語った。初の五輪となるチョン・ヨンソクは「出場はぎりぎりだったが、試合は代表チームの中で最初。帰るときは金メダルを首にかけ、最後まで残りたい」と話した。イ・ソヨン記者 always99@donga.com