ＢＴＳが光化門でカムバック公演　１９０か国に生中継

約４年ぶりに復帰する防弾少年団（ＢＴＳ、写真）のソウル・光化門（クァンファムン）でのカムバック公演の開催時間が正式に発表された。来月２０日に５枚目のレギュラーアルバムを発表した翌日の２１日午後８時に開演し、ネットフリックスを通じて世界に生中継される。所属事務所ビッグヒットミュージックは３日、「ＢＴＳが来月２１日午後８時、光化門広場で『ＢＴＳカムバック・ライブ：ＡＲＩＲＡＮＧ』を開催する」とし、「前日に発売される５枚目のレギュラーアルバム『アリラン（ＡＲＩＲＡＮＧ）』を記念し、タイトル曲を含む新曲を披露する」と発表した。アルバムタイトルと同名の今回のカムバック・ライブは、グローバル動画配信サービス（ＯＴＴ）であるネットフリックスを通じ、世界１９０か国以上にライブ配信される。韓国のイベントや文化行事が、ネットフリックスでリアルタイムで配信されるのは初めてとされる。ＢＴＳは２０２０年、米ＮＢＣの人気番組「ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン」の特別企画で、景福宮（キョンボクグン）の勤政殿（クンジョンジョン）や慶会楼（キョンフェル）を舞台に公演を行ったことがある。だが今回は、光化門広場全体をステージとして活用する。ビッグヒットミュージックは「光化門広場で一つのミュージシャンが単独公演を行うのも初めてだ」と説明した。カムバック公演の６日後に当たる来月２７日には、新アルバム制作の過程を収めたドキュメンタリー映画『ＢＴＳ：ザ・リターン（ＢＴＳ：ＴＨＥ ＲＥＴＵＲＮ）』も、ネットフリックスで独占公開される。兵役を終え、約４年ぶりに５枚目のアルバムを発表するＢＴＳが、制作過程で抱いた音楽的葛藤などを盛り込んだ内容だという。全１４曲を収録した５枚目のアルバム『アリラン（ＡＲＩＲＡＮＧ）』は、来月２０日午後１時に正式発売される。ビッグヒットミュージックは「今回のアルバムには、ＢＴＳのアイデンティティーと、郷愁、そして深い愛という普遍的な感情を込めた。世界の音楽ファンの共感を呼ぶと期待している」と述べた。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com