警察、監査院を家宅捜索 「西海公務員射殺」軍機密漏えい捜査

警察は３日、崔載海（チェ・ジェヘ）前監査院長らが２０２３年に発表した「西海公務員射殺事件」の監査結果に関連し、軍事機密を漏えいした疑いがあるとして、監査院を家宅捜索した。ソウル警察庁反腐敗捜査隊は同日、軍事機密保護法違反の疑いで、ソウル市鍾路（チョンロ）区の監査院を捜索し、関連資料を確保した。崔氏と柳炳浩（ユ・ビョンホ）監査委員は、尹錫悦（ユン・ソクヨル）政権下の２３年１２月、西海公務員射殺事件の監査結果を報道資料として配布する過程で、２級軍事機密を流出させた疑いを受けている。当時の報道資料には、文在寅（ムン・ジェイン）政権が射殺後の状況を放置し、これを隠蔽・捏造して、被害者のイ・デジュン氏が自発的な「越北」を企図したかのように判断した、との内容が盛り込まれていた。当時、監査院の監査委員会は、報道資料に国家安保室や国防部などの対応状況、イ氏の「越北意思表明情報」など軍事機密が含まれているとして非公開を決定したが、当時事務総長だった柳氏がこれを覆し、公開を推進したとされる。その後、監査院運営刷新タスクフォース（ＴＦ）は昨年１１月、柳氏と崔氏を、軍事機密保護法上の軍事機密漏えいの疑いで告発した。西海公務員射殺死亡事件は、２０年９月、仁川（インチョン）市の小延坪（ソヨンピョン）島近海で漁業指導に当たっていた海洋水産部所属公務員のイ氏が、北朝鮮軍の銃撃を受けて死亡した事件だ。当時、海洋警察などはイ氏が自発的な越北を試みたと発表したが、政権交代後、監査院はこれと相反する監査結果を示し、政治的論議が続いてきた。警察関係者は「今後、関係者の調査などを含め、法と原則に基づき厳正に捜査を進める」との考えを明らかにした。チョン・ソヨン記者 cero@donga.com