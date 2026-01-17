「レジェンド」カーショー、ＷＢＣのマウンドへ

ロサンゼルス・ドジャースの「レジェンド」、クレイトン・カーショー（３８）が、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の米国代表に合流した。カーショーは昨季限りで米大リーグ（ＭＬＢ）の現役生活を終えている。カーショーは「正直、引退後に再び野球をするつもりはなかった。マーク・デローサ監督から最初に電話をもらった時は、コーチとして来てほしいのだと★思った」と明かし、「本当に楽しみだ。再び投げ始めてから１００日あまりがたつが、感覚は悪くない」と語った。カーショーのＷＢＣ出場は今回が初めて。２０２３年大会を前に参加意思を示していたが、度重なる負傷歴から保険の問題が解決せず、代表入りはかなわなかった。現在は特定の球団に所属しておらず、大会出場に制約はない。今回の米国代表は、ポール・スキーンズ（２４、ピッツバーグ・パイレーツ）やタリク・スクーバル（２８、デトロイト・タイガース）といった昨季のＭＬＢ両リーグのサイ・ヤング賞投手が顔をそろえ、最強投手陣との評価を受けている。カーショーはブルペンから若手投手陣に経験を伝える役割が期待されている。本人も「代表マウンドの『保険』になる」とし、「必要なタイミングが来れば投げるし、そうでなければベンチを守る」と語った。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com