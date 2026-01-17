大統領経験者の裁判、４度目の生中継　尹前大統領、硬い表情で唇をかむ

「被告人、起立してください」１６日午後３時ごろ、ソウル市瑞草（ソチョ）区のソウル中央地裁３１１号刑事中法廷。尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の逮捕妨害罪などを審理した刑事合議３５部（裁判長＝白大鉉部長判事）の１審判決公判で、白大鉉（ペク・デヒョン）裁判長が尹氏を見ながら告げた。約１時間にわたり、有罪・無罪の判断や量刑理由の説明が続き、最終的な刑量の言い渡しを残すのみとなっていた。終始、無表情で正面を見つめていた尹氏が立ち上がると、白氏は「主文、被告人を懲役５年に処する」と宣告した。尹氏は硬い表情で唇を強くかみしめた。１３日に開かれた内乱首謀罪の結審公判で、特別検察官が死刑を求刑した際には、乾いた笑いを漏らす場面もあった。同日の判決公判は午後２時に始まり、裁判所が大半の罪について有罪と判断する過程で、尹氏の顔が紅潮する場面も見られた。時折、姿勢を正し、浅いため息をつくこともあった。判決公判は裁判所の決定により生中継された。大統領経験者に対する判決が生中継されるのは今回で４度目となる。２０１８年には、４月の朴槿恵（パク・クンヘ）元大統領の国政介入事件、７月の国家情報院特殊活動費上納事件、１０月の李明博（イ・ミョンバク）元大統領のダース横領事件と、同年だけで３件の１審判決が生中継された。ヨ・グンホ記者 yeoroot@donga.com