ブラックピンクが来月３作目ミニアルバム　昨年のワールドツアー名を冠した「デッドライン」

ガールズグループ「ブラックピンク（ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ）」が、来月２７日に３作目となるミニアルバム「デッドライン（ＤＥＡＤＬＩＮＥ）」を発売する。アルバムでのカムバックは、２０２２年９月の２枚目のフルアルバム「ボーン・ピンク（ＢＯＲＮ ＰＩＮＫ）」以来、約３年５か月ぶりとなる。所属事務所のＹＧエンターテインメントは１５日、「アルバム名『ＤＥＡＤＬＩＮＥ』は、昨年７月の高陽（コヤン）総合運動場公演を皮切りに、世界を巡ったワールドツアーの名称と同じだ。世界中のファンと泣き、笑い、共感を重ねてきた旅路の締めくくりを、今回のカムバックで飾りたい」と説明した。ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ は昨年、ワールドツアーと並行してデジタルシングル「ＪＵＭＰ」を発表し、４人そろっての活動を展開した。今回のアルバムもミュージックビデオ撮影などはすでに完了しており、当初は昨年の発売が予定されていたが、完成度を高めるため今年に持ち越されたという。メンバーは、グループ活動に加え、ソロでも際立った成果を上げた。ロゼはポップスターのブルーノ・マーズと共演した「アパート（ＡＰＴ．）」が世界的ヒットとなり、来月のグラミー賞で３部門にノミネートされている。ジェニーの初ソロ正規アルバム「ルビー（Ｒｕｂｙ）」は、米音楽誌ローリング・ストーンが選ぶ「２０２５年ベスト・アルバム」に名を連ねた。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com