朴恒緖に続く「金相植マジック」　ベトナム、Ｕ－２３アジア杯８強進出

開催国の利も、「金相植（キム・サンシク）マジック」の前では通用しなかった。金監督（５０）が率いるベトナムのＵ－２３（２３歳以下）代表が、２０２６年アジアサッカー連盟（ＡＦＣ）Ｕ－２３アジアカップでグループＡを首位突破し、準々決勝進出を決めた。ベトナムは１３日、サウジアラビア・ジッダのプリンス・アブドゥラ・アル・ファイサル・スポーツシティ・スタジアムで行われたグループＡ最終第３戦で、開催国サウジアラビアを１－０で破った。第１戦でヨルダンに２－０、第２戦でキルギスに２－１で勝利していたベトナムは、３連勝（勝ち点９）でグループリーグを終えた。サウジアラビアは勝ち点３（１勝２敗）にとどまり、敗退した。首位で通過したベトナムは、前回王者の日本（グループＢ１位）との準々決勝対決を回避した。準々決勝では、グループＡ２位のヨルダン（勝ち点６＝２勝１敗）が日本と対戦する。ベトナムのＵ－２３アジア杯最高成績は、朴恒緖（パク・ハンソ、６７）監督が率いた２０１８年大会の準優勝だ。この日のベトナムは、地元の声援を背に攻勢に出ると見られていたサウジアラビアを相手に、「守備重視からのカウンター」戦術を採用した。サッカーデータサイト「Sofascore（ソファスコア）」によると、ボール支配率（３９％対６１％）、シュート数（３対１９）、枠内シュート（２対７）と、数字ではいずれも押し込まれたが、守備に徹した結果だった。金監督は後半開始と同時に交代カードを２枚切り、２０分足らずで采配が的中する。途中出場のＭＦグエン・ディン・バックが後半１９分、味方のパスを受けてペナルティーエリア左へ抜け出し、相手ＤＦ３人をかわした後、ゴールライン付近から放った左足シュートがＧＫを抜いてゴールに吸い込まれた。サウジアラビアはその後も猛攻を仕掛けたが、７セーブを記録したベトナムＧＫチャン・チュン・キエンの好守に阻まれた。金監督は試合後、「選手たちがチームのために身を削り、９０分間闘志を発揮して勝ち点９を勝ち取った。素晴らしいと思う。ワンチームとして戦えば、準々決勝でも良い試合ができるはずだ」と語った。金培中 wanted@donga.com