韓日首脳、北朝鮮の完全な非核化に向けた韓日・韓米日の緊密協力で一致

李在明（イ・ジェミョン）大統領は１３日、高市早苗首相との首脳会談で、「韓日両国は韓米日協力の重要性と韓半島の非核化を再確認し、対北朝鮮政策で緊密な連携を続けていくことで一致した」と明らかにした。李氏は会談後、韓日共同記者発表文を通じて、「両国は地域・グローバル課題について幅広く意見を交わし、急変する国際情勢の中で、域内の平和と安定に向けた韓日・韓米日協力の重要性についても認識を共にした」と述べた。さらに、「北東アジアでは韓中日３カ国が最大限の共通点を見いだし、共に意思疎通と協力を進めていく必要がある点も強調した」とした上で、「韓半島の完全な非核化と恒久的平和の構築に向けた意思を再確認し、対北政策で緊密な協力を続けていくことで合意した」と付け加えた。高市氏も「北朝鮮の完全な非核化に向け、日韓、日米韓が緊密に連携していくことを再確認した」と述べた。李氏は会談に先立ち、前日にＮＨＫとのインタビューで、日本と北朝鮮の接触を支持する立場を示した。高市氏の日朝首脳会談推進の意向については、「北東アジアの平和と安定に向けて、米朝、日朝対話はいずれも非常に重要だ」と述べ、「対話と意思疎通を経て、必要であれば（日朝が）国交正常化に進むことも望ましい」との考えを示した。その上で、「韓国はその環境づくりに役割を果たしたい」と語った。李氏が最近の首脳会談の成果を通じて、相手国首脳と韓半島の非核化に対する意思を再確認したのは、日本が初めてとなる。今月初めの中国訪問時には、共同声明や発表文が出されず、北朝鮮問題や韓半島非核化を巡る合意も公表されなかった。これについては、中国が北朝鮮との立場を考慮し、戦略的に負担となる韓半島の非核化問題に言及しなかった可能性が指摘されている。一方、立場の近い日本とは、韓半島という共通の関心事項と韓米日協力を比較的円滑に打ち出せたとの見方が出ている。申나리 journari@donga.com