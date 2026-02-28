BLACKPINK、３年５カ月ぶりに完全体アルバム

Ｋポップのガールズグループ「BLACKPINK（ブラックピンク＝リサ、ジス、ジェニー、ロゼ＝写真左から）が完全体アルバムでカムバックした。ブラックピンクは２７日、ミニアルバム３作目「デッドライン（DEADLINE）」を発売し、５曲を公開した。アルバムには昨年先行公開した「ジャンプ（ＪＵＭＰ）」をはじめ、タイトル曲「ゴー（ＧＯ）」のほか、「ミー・アンド・マイ（Me and myy）」「チャンピオン（Ｃｈａｍｐｉｏｎ）」「エフエックスエックスエックスボーイ（Fxxxboy）」などが収録された。メンバーは最近それぞれソロ活動を展開しており、グループとしての新アルバムは２０２２年９月の２枚目のフルアルバム以来３年５カ月ぶりとなる。タイトル曲「ゴー」は、強烈なベースサウンドと爆発的なサビが際立つダンスヒップホップ。英国の世界的バンド「コールドプレイ」のクリス・マーティンとブラックピンクのメンバーが共に作曲に参加した。カムバックを記念して実施した国立中央博物館とのコラボレーションも注目を集めている。来館者が新曲を聴ける「リスニングゾーン」が同日から来月８日まで、同博物館内の敬天寺址十層石塔付近に設けられる。この期間、博物館の外壁はブラックピンクを象徴するピンク色の照明で彩られ、メンバーが録音した遺物８点に関するオーディオガイドも提供される。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com