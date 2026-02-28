高精度地図搬出許可　「グーグルナビ」国内でもルート検索可能に

韓国政府は、グーグルが求めてきた高精度地図データの国外持ち出しを条件付きで許可した。グーグルが初めて地図データの搬出を申請したのは２００７年で、今回の許可はそれから１９年を経てのものだ。これにより、今後は韓国内でグーグルマップを通じたルート検索やナビゲーションなどの関連機能が改善される見通しだ。韓国国土交通部などは２７日、「測量成果国外搬出協議体」を開き、グーグルが搬出を要請した縮尺１対５０００の地図について、セキュリティ条件の順守を前提に搬出を許可したと明らかにした。高精度地図とは、実際の距離５０メートルを地図上で１センチに縮小して表現した地図を意味する。韓国政府は、ナビゲーションやルート検索サービスに必要なデータのみを限定的に搬出し、国内提携企業が国内サーバーでセキュリティ処理などを終えた後にのみ国外へ持ち出せるようにした。グーグルマップやグーグルアースのグローバルサービスで韓国領土の衛星・航空写真を提供する場合には、軍事・保安施設をマスキング処理し、座標表示も削除しなければならない。政府は、グーグルが繰り返し条件を順守しない場合、搬出許可を取り消すことができるとしている。グーグルはこれまで、高精度地図を海外データセンターへ移転しなければ、自動車や徒歩でのルート検索といった核心機能を実装できないと主張してきた。グーグルのクリス・ターナー副社長は同日、「韓国政府の地図搬出許可決定を心から歓迎する」と述べた。ユン・ワンジュン記者 水原＝イム・ユナ記者 mjlight@donga.com