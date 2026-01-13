復活の「ゴルフの天才」アンソニー・キム　「自分の居場所を取り戻しに来た」

「自分の力を示すために戻ってきた。近いうちに、また優勝トロフィーを掲げる」「風雲児」として知られるアンソニー・キム（４１）は、そう語った。キムは１２日、米フロリダ州リカントのブラック・ダイヤモンド・ランチで行われたＬＩＶゴルフのプロモーション大会で、通算５アンダー１３５で３位に入り、２０２６年シーズンの出場権を獲得した。出場１００人のうち、上位３人だけに与えられる狭き門だった。２０１２年にアキレス腱の手術を受けた後、ゴルフ界から忽然と姿を消したが、２０２４年、ＬＩＶゴルフのワイルドカードで１２年ぶりにツアー復帰した。米男子ツアー（ＰＧＡツアー）と競合するＬＩＶは、かつてタイガー・ウッズに比肩すると評されたキムを、興行面での切り札と位置づけ、特例出場を認めた。だが、１０年以上のブランクは重かった。復帰後２シーズンは結果を出せず、シード権を失い、４０代に入った年齢もあって再起は容易ではないとみられていた。キムを再び奮い立たせたのは家族の存在だ。今大会で自ら道を切り開いたキムは、幼い娘ベラを抱きながら「幼い娘は、私が全力で生きる理由の一つ」と語った。娘と妻エミリーは、２０２４年の復帰を決断する決定打だったという。「娘に、父親が過去のスターではなく、何かのために必死に闘う人間だと示したかった」。妻についても「再び光を見せてくれた唯一の存在だ」と感謝を口にした。クラブを置いた後、一時は酒や薬物に頼った過去もある。「多くの人の応援で、再び舞台に立てたことに感謝している。まだ第一歩を踏み出しただけだ。今回の昇格で大きな自信を得た。近く優勝を狙う」と前を向いた。カナダ在住の韓国系選手、イ・テフン（３６）は通算１１アンダー１２９で首位通過。２０１３年アジアツアー新人王で、韓国プロゴルフツアー（ＫＰＧＡ）通算３勝の実績を持つ。２０２６年シーズンのＬＩＶゴルフ開幕戦は、来月４日から７日まで、サウジアラビア・リヤドで行われる。イ・ソヨン記者 always99@donga.com