歩行者が車道に視線を向けると「横断の意図」を車が判断し減速　現代自が自動運転試乗会

８日（現地時間）、米ラスベガスのモーショナル技術センター。現代（ヒョンデ）自動車グループと米自動運転企業アプティブの合弁会社モーショナルは、今年この地域で本格的な試験走行を始めるのに先立ち、世界最大の情報技術（ＩＴ）・家電見本市「ＣＥＳ ２０２６」に参加した報道陣を対象に試乗会を開き、自動運転技術を公開した。ハングルで大きく「モーショナル」と書かれた現代自動車の電気自動車（ＥＶ）「アイオニック５」の後部席に乗り込むと、車内カメラやレーダー、ライダー（ＬｉＤＡＲ）などの各種センサーが、この車両が自動運転ロボタクシーであることを物語っていた。前席のディスプレイに従ってシートベルトを締め、画面の「ＳＴＡＲＴ（出発）」ボタンを押すと、車は静かに動き始めた。前面画面には走行経路を示す地図とともに、周囲を走る車両や歩行者の情報がグラフィックで表示された。約１４キロの距離を３０分余り走行する間、モーショナルの車両は交通量に応じて、人が運転するかのようにスピードを調整した。幅の広い道路を抜け、屋外型ショッピング複合施設「タウンスクエア」に入ると、道幅が急に狭くなり、車の動きはより慎重になった。画面には、すぐ脇を通り過ぎる歩行者や自転車の表示が頻繁に現れては消えた。特にモーショナルが歩行者の意図まで先読みして動作を制御しているかのような挙動を見せるところが印象的だった。歩行者の上半身の向きや視線が車道に向いている場合は「横断する」と判断して自動的に停止したり大きく減速し、そうでない場合は歩道に沿って歩いていると判断して低速走行を維持する、といった具合だった。道路標識の認識も正確だった。交差点で赤い逆三角形に白字で「ＳＴＯＰ（止まれ）」と書かれた標識に遭遇すると、必ず停止し、左右と対向車を認識した上で再発進した。車線変更も滑らかだった。タウンスクエアを通過し、空港と高速道路が交わる「ラスベガス・ストリップ」に入ると、周囲の車の速度を把握し、自動でウィンカーをつけて適切に車線を変更しながら効率的に走った。左折レーンが二つある交差点では、待機車両の少ない側へ自ら車線を移る場面もあった。現代自動車グループは、モーショナルのロボタクシーを今年中はラスベガスで試験運行し、年末ごろには商用運行を始める計画だ。試験運行中は安全確保のため運転席に担当者が同乗するが、商用運行開始後は運転者を必要としない「レベル４」の自動運転として運用する方だという。モーショナルの自動運転は、複数のセンサー情報を統合して車が自ら判断する「Ｅ２Ｅ（エンド・トゥー・エンド）」方式を採用している。テスラの自動運転（ＦＳＤ）も同様の方式だ。特定の経路に限定されず、あらゆる道路に適用できる汎用性がある一方、予期せぬ事象への対応が課題とされる。ローラ・メジャー最高経営責任者（ＣＥＯ）は「突然開くドアや緊急車両への対応など、まれではあるが必ず安全に処理すべき状況について、ＡＩ学習を活用し『最後の１％』まで性能を高めている」と語った。ただ、走行データの蓄積という点では、テスラや中国勢に後れを取っているとの評価もある。モーショナルの累積走行距離が約１億６０００万キロにとどまるのに対し、テスラは約１１２億キロ、中国の百度（バイドゥ）アポロは約２億４０００万キロに達したとされる。現代自動車グループは、モーショナルの「レベル４商用化」を通じ、こうした差を縮める構えだ。グループの関係者は「最優先課題は年末に予定する商用運行を成功させることだ。その後、技術と競争力が蓄積されれば、韓国を含む他地域への展開も視野に入る」と説明した。ラスベガス＝ッパク・ジョンミンニ記者、チェ・ウォンヨン記者 blick@donga.com