スーパーマン初登場のコミック誌、２１９億ウォンで落札

スーパーマンが初めて登場した漫画として、米ハリウッド俳優ニコラス・ケイジがかつて所有していたコミック誌「アクション・コミックス（Action Comics）」１９３８年創刊号（写真）が、競売で１５００万ドル（約２１９億ウォン）で落札された。漫画としては史上最高額となる。１１日、米国のコミック・オークションサイト「コミックコネクト（ComicConnect）」によると、ＤＣコミックス（DC Comics）が１９３８年６月に発行した「アクション・コミックス１」初版が９日（現地時間）、非公開取引で匿名のコレクターに１５００万ドルで売却された。発行当時の価格は１０セントで、現在の貨幣価値に換算しても２ドル余りにすぎない。「アクション・コミックス１」は、スーパーマンが初登場した連載コミック誌で、世界の漫画・映画史におけるスーパーヒーロー・ジャンルの拡大に決定的な影響を与えた点で高い価値を持つ。現存数は１００冊未満とされる。今回の落札額は、従来のコミック誌の最高落札額である９１２万ドルを大きく上回った。これまでの記録も、昨年１１月に落札された「アクション・コミックス１」初版が保持していた。取引を仲介したメトロポリス・コレクタブルズ／コミックコネクトのスティーブン・フィシュラー代表は、「最高評価の保存状態に加え、ケイジが所有後に盗難に遭い、１１年後に回収されたという来歴も価値を押し上げた。コミック界のモナリザだ」と語った。ケイジは１９９６年にこの初版を１５万ドルで購入したが、２０００年に自宅で開かれたパーティーの最中に盗難に遭った。その後、２０１１年にカリフォルニア州の倉庫で発見され、取り戻した。回収から６カ月後に競売に出され、２２０万ドルで売却されていた。イ・ジユン記者 leemail@donga.com