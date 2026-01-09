「コンクリート盛り土がなければ全員生存」　務安空港事故、政府シミュレーションを野党議員が公開

２０２４年１２月２９日に発生した務安（ムアン）空港の済州（チェジュ）航空旅客機事故で、空港内のローカライザー（方位角表示施設）がコンクリート製の盛り土に設置されていなければ、搭乗者全員が生存していた可能性が高いとのシミュレーション結果が示された。８日、 野党「国民の力」の金恩慧（キム・ウンヘ）議員室によると、国土交通部（国土部）の航空鉄道事故調査委員会から提出を受けた研究報告書に、こうした分析が盛り込まれていた。調査委は昨年３月、韓国電算構造工学会にローカライザー盛り土が事故に与えた影響などの分析を依頼していた。研究チームは、コンクリート盛り土がなかった場合、事故機は胴体着陸後に約７７０メートル滑走して停止し、搭乗者全員が生存したとみられると試算した。仮に盛り土が存在していても、ローカライザーの支柱が破断しやすい構造で設置されていれば、高さ１０メートルの空港保安フェンスを突き抜けたものの、重傷者は発生しなかった可能性があると推定した。国土部は議員室に提出した資料で、「務安空港内のローカライザー施設は空港安全運用基準に適していなかった」とし、「２０２０年の改修事業当時、破断しやすい構造へ改善すべきだった」との見解を示した。これまで「法令違反はなかった」としてきた従来の立場を事実上修正した形だ。実際には２０２０年の改修過程で、同施設は破断しやすい構造ではなく、コンクリートで覆う形で補強されていた。金議員は「改修工事の入札公告には『破断しやすい構造確保方策の検討』が明記されていたが、実際の成果報告会ではこの内容が抜け落ち、国土部は十分な検証を行わず受け入れた」と指摘した。イ・チュクボク記者 bless@donga.com