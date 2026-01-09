Ｋリーグ最高額は全北のカン・サンユン、世界最高額はバルセロナのヤマル

全北現代（チョンブク・ヒョンデ）のＭＦカン・サンユン（２２）が、プロサッカーＫリーグで市場価値が最も高い選手と評価された。国際スポーツ研究センター（ＣＩＥＳ）傘下のサッカー研究所が８日、クラブ別の選手の市場価値ランキングを発表した。それによると、カンの市場価値は最大３５０万ユーロ（約５９億ウォン）で、Ｋリーグ全体でトップだった。カンは昨季、リーグ戦３４試合に出場し４アシストを記録するなど、全北のＫリーグ１とコリアンカップＰの２冠達成に貢献した。昨年７月の２０２５年東アジアサッカー連盟（ＥＡＦＦ）Ｅ－１選手権ではＡ代表に初選出され、香港戦（２－０）で得点も挙げた。Ｋリーグの市場価値２位はイ・ホジェ（２６・浦項＝３３０万ユーロ）、３位はシン・ミンハ（２１・江原＝３００万ユーロ）だった。世界全体で最も高い市場価値と評価されたのは、ＦＣバルセロナの新星ラミン・ヤマル（１９・スペイン）だった。市場価値は３億４３１０万ユーロ（約５８１６億ウォン）に達した。２位はマンチェスター・シティのアーリング・ハーランド（２６・ノルウェー＝２億５５１０万ユーロ）、３位はレアル・マドリードのキリアン・ムバッペ（２８・フランス＝２億１３０万ユーロ）だった。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com