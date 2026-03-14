インドネシア大統領３１日訪韓　ＫＦ—２１戦闘機１６機の購入契約推進

インドネシアのプラボウォ大統領の３１日の国賓訪韓を機に、韓国とインドネシアが超音速戦闘機ＫＦ—２１「ボラメ」１６機の購入契約締結を推進していることが分かった。契約が成立すれば数兆ウォン規模のＫ防衛産業の成果となるだけでなく、両国の最大懸案であるＫＦ—２１共同開発にも弾みがつく見通しだ。プラボウォ氏に続き、フランスのマクロン大統領も韓国を国賓訪問する予定だ。１３日、政府筋によると、李在明（イ・ジェミョン）大統領とプラボウォ氏がＫＦ—２１戦闘機１６機の購入契約を締結する案が推進されている。これまでインドネシアは、ＫＦ—２１の共同開発が完了すれば４８機を導入するとの覚書（ＭＯＵ）を締結していたが、フランスの戦闘機「ラファール」やトルコの戦闘機「ＫＡＡＮ（カーン）」の導入契約を結ぶなど、消極的な姿勢を見せてきた。インドネシアはまず４８機のうち１６機を優先購入する方針だという。韓国とＫＦ—２１を共同開発しているインドネシアは当初、１兆６千億ウォンの分担金を負担する予定だったが、「資金負担も技術取得も縮小する」として分担金を６千億ウォンに減らした。大統領府の姜由楨（カン・ユジョン）報道官は同日の書面会見で、プラボウォ氏が３１日から来月２日まで国賓訪韓し、１日の首脳会談で貿易・投資や国防・防衛産業協力に加え、人工知能（ＡＩ）、インフラなど新成長分野での実質的な協力強化策を協議する予定だと明らかにした。マクロン氏は来月２日から１泊２日の日程で韓国を国賓訪問し、３日に李氏と首脳会談を行う。フランス大統領の訪韓は１１年ぶりで、マクロン氏にとっても２０１７年の就任以来、初の韓国訪問となる。フランスが今年、主要７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）の議長国を務めることから、今回の訪韓を機にマクロン氏が李氏を６月にエビアンで開かれるＧ７サミットに招待するかどうかにも関心が集まっている。申圭鎭 newjin@donga.com