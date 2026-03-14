「ＫＰＯＰガールズ！」続編、２０２９年公開へ　監督「まだ見せたいものがたくさんある」　

ネットフリックスのアニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」（写真）が続編制作を正式に発表した。１３日（現地時間）、ネットフリックスとソニー・ピクチャーズ・アニメーションは、マギー・カン、クリス・アペルハンス両監督の演出で１作目の第２章を制作すると明らかにした。続編は２０２９年公開を目標としており、現在は企画の初期段階にある。韓国系カナダ人のカン氏は「韓国人クリエーターとして、私たちのキャラクターと物語に対する観客の熱い期待に深い誇りを感じる」とし、「私たちが築いたこの世界には、まだ見せるべきものがたくさんある。これは始まりに過ぎない」と話した。アペルハンス氏も「キャラクターが進化し、音楽と物語が結びつく方法の境界をさらに広げていく」と予告した。昨年６月に初公開された同作品は、公開以降これまでに５億回以上の再生を記録し、ネットフリックス史上屈指の人気シリーズとなった。作品に登場する仮想グループ「ハントリックス」が歌った主題歌「ゴールデン（Ｇｏｌｄｅｎ）」はＫポップとして初めてグラミー賞を受賞し、ビルボードのメインシングルチャート「ホット１００」で通算８週１位を記録した。また同作品は、１５日に開催される第９８回アカデミー賞で長編アニメーション賞と主題歌賞の２部門にノミネートされている。金民 kimmin@donga.com