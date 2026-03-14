デュプランティス、自身の世界記録更新　通算１５度目

「新鳥人」と呼ばれるアルマンド・デュプランティス（２７・スウェーデン）が、自身通算１５度目の世界新記録を樹立した。デュプランティスは１３日、母国の首都ウプサラのＩＦＵアリーナで行われた「モンド・クラシック（世界室内ツアー・シルバー」男子棒高跳びで６メートル３１をクリアした。これにより、昨年９月に世界選手権で自ら樹立した世界記録（６メートル３０）を１センチ更新した。デュプランティスは同日、５メートル６５、５メートル９０、６メートル８をすべて１回目で軽々と成功させた後、バーを２３センチ引き上げ、失敗することなく新記録を打ち立てた。デュプランティスは２０２０年２月、ポーランドのトルンで開かれた陸上の世界室内ツアーで６メートル１７を跳び、２０１４年にルノー・ラビレニ（４０・フランス）が樹立した従来の室内世界記録（６メートル１６）を６年ぶりに更新した。その後、１センチずつ限界を押し上げながら新記録を更新し続けている。現在、この種目でデュプランティスより多く世界記録を更新した選手は、「元祖鳥人」と呼ばれるセルゲイ・ブブカ（６３・ウクライナ、引退）だけだ。ブブカは１９８０～９０年代に世界記録を１７回更新した。デュプランティスは、「選手たちが皆とても良い跳躍を見せていたので少しプレッシャーもあったが、良いエネルギーがあふれていた」とし、「スウェーデンの観客の前で世界記録を樹立できて誇りに思う」と語った。今月末にトルンで開かれる世界室内選手権では、通算１６度目の世界記録更新に挑む。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com