李大統領の支持率、１カ月ぶりに６０％台回復

李在明（イ・ジェミョン）大統領の国政支持率が６１％となり、１カ月ぶりに６０％台へ回復した。エムブレインパブリック、ケイスタットリサーチ、コリアリサーチ、韓国リサーチが５～７日、全国の成人男女１００５人を対象に実施し、８日に発表した１月第２週の全国指標調査（ＮＢＳ、無線電話面接１００％、信頼水準９５％、標本誤差±３.１ポイント。詳細は中央選挙世論調査審議委員会のホームページ参照）によると、李氏の国政運営に対する肯定評価は６１％、否定評価は２９％だった。２週間前の調査では肯定評価５９％、否定評価３２％だった。中道層と保守層では、肯定評価がそれぞれ２週間前より５ポイント上昇し、６６％、３７％を記録した。就任後初の国賓訪中期間に行われた今回の調査で、「今後、中国との関係をどの方向に設定すべきか」との質問には、「安全保障状況と韓米同盟を考慮し、中国と一定の距離を保つべきだ」が４８％、「経済と国益のため中国と友好的関係を維持すべきだ」が４６％と、誤差の範囲内で拮抗した。年代別では、２０代と３０代は「中国と一定の距離を維持」がそれぞれ６６％、７１％だった一方、５０代と６０代では「中国と友好的関係を維持」がそれぞれ６７％、５５％だった。また、李氏が初代企画予算処長官候補に、野党「国民の力」出身の李恵薫（イ・ヘフン）元議員を指名したことについては、「良い決定」が３５％、「良くない決定」が４２％と、否定的評価が７ポイント上回った。政党支持率は、与党「共に民主党」が３９％、「国民の力」が２３％だった。２週間前は「共に民主党」４１％、「国民の力」２０％だった。朴訓祥 tigermask@donga.com