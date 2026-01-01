瑞々しく力強い気運に満ちて　丙午の年、幸運と挑戦の「二頭の馬」に乗る

２０２６年、丙午（ひのえうま）の年が明けた。伝承によれば、「千年王国」新羅（シルラ）を築いた赫居世（ヒョッコセ）は、馬が運んできた卵から生まれたという。高句麗を建国し、広大な領土を治めた朱蒙（チュモン）も、馬術に長けていた。馬は先人にとって単なる移動手段ではなかった。「新しい国家の誕生」を告げ、「切実な願い」を運ぶ、瑞祥の霊獣だったのである。●進取の象徴「午」、現代感覚と響き合う馬は十二支の中でも、龍や虎と並び、韓国人に最も好まれる動物とされる。国宝「慶州・天馬塚の障泥（しょうでい）・天馬図」に見られるように、天を駆ける白馬や千里馬、龍馬（龍馬）は、遠くへ進む力と自由の象徴だ。仏教の死後世界を描いた「十王図」では、亡者の魂を導く神聖な存在としても表される。ところが、こと女性に関しては、午年が歓迎されない風潮が根強い。「運が強すぎる」といった先入観が流布してきたためだ。しかし、韓国はもとより中国の古文献にも、こうした俗説を裏づける根拠は見当たらない。十二支の専門家である千鎭基（チョン・ジンギ）国家遺産庁無形遺産委員長は、「女性の午年を避ける日本の風習が、植民地期に持ち込まれた可能性が高い」と指摘する。千氏によると、実際に朝鮮（チョソン）王朝の王妃のうち、貞顕（チョンヒョン）王后（１４６２～１５３０）など、午年生まれは５人にのぼる。午年に対する忌避感はなかった、ということだ。「女性の干支として羊などを好む慣習は、進取性がより重視される現代社会にはそぐわない古い考え方だ」と強調する。今年を「赤い馬の年」と呼ぶのも、伝統とは距離がある。丙午年が火の気を帯びるのは事実だが、それを色彩と結びつけて解釈するのは適切ではない。ハ・ドギョム国立民俗博物館学芸研究士は、「五方色を当てはめて『赤い馬の年』と称する文化も、植民地期に伝来したとみられる」とし、「伝統的根拠が弱いうえ、『黄金の豚の年』と同様に商業色が濃い」と語る。●「馬杭遊び」の“杭”も馬が語源韓民族は、少なくとも石器時代から馬とともに生きてきた。民俗博物館が刊行した「韓国民俗象徴辞典―馬編」によると、ソウル江東（カンドン）区の岩寺洞（アムサドン）遺跡や、慶尚南道金海（キョンサンナムド・キムへ）の貝塚などから馬の歯が見つかっている。キム・ビョンソン済州漢拏（チェジュハルラ）大学生命資源学部教授は、「本格的な飼育は青銅器時代からとみられる」とし、「東濊や高句麗には、背の低い果下馬（かかば）がいた」と補足する。大韓民国政府の樹立後も、馬は重要な輸送・移動手段だった。韓国戦争後のソウルでは、馬車や軍馬が忙しく行き交っていた記録が残る。だが、産業化が進むにつれ「障害物」とみなされ、観光用を除いて都市から姿を消した。現在、その痕跡は地名に残るのみだ。朝鮮時代に牧馬場があったソウル城東（ソンドン）区の馬場洞（マジャンドン）、雌馬を飼っていた広津（クァンジン）区の紫陽洞（チャヤンドン）などがそうである。チョン・ヨナク比較文学会長は、「１９５０年代末までは、市場や駅の周辺で馬車引きが荷を運んでいた」と振り返る。「道路を自動車が走り、牛馬車通行禁止区域が設けられ、馬は都市から消えていった」。それでも、馬は今なお言葉と暮らしの中に生きている。上達を促したり励ましたりする際に用いる「走る馬に鞭打つ」がその代表例だ。遊びの「馬杭（ばこう）打ち」（日本の馬乗り）でいう杭とは、木や鉄の柱ではなく、「馬が土手のように並ぶ」さまを指す。西洋でも、馬は尊ばれてきた。英語圏には「馬蹄を見つければ幸運が訪れる（If you find a horseshoe, you’ll have good luck）」ということわざがある。その幸運の象徴である蹄鉄を含め、世界の馬文化を紹介する特別展「馬たちがいっぱいだ」が、民俗博物館で３月２日まで開催中だ。蔣尙勳（チャン・サンフン）館長は「東西を問わず、人類の空間的な限界を広げてきた馬には、『新しい世界へ挑む』精神が宿っている」と語る。イ・ジユン記者 leemail@donga.com