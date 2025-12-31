マスク氏でも１３年…ＡＩブーム、３年で新興億万長者続出

人工知能（ＡＩ）ブームが、ジェンスン・フアン米エヌビディア最高経営責任者（ＣＥＯ）やオープンＡＩのサム・アルトマンＣＥＯにとどまらず、「２０３０世代」のスタートアップ創業者を次々と億万長者の列に押し上げている。ニューヨーク・タイムズが２９日（現地時間）に報じた。同紙によると、オープンＡＩのチャットＧＰＴが登場した２０２２年以降、わずか３年でＡＩ分野から新興の億万長者が相次いで生まれている。多くは４０歳未満だ。代表例として、データラベリング企業「スケールＡＩ」の創業者であるアレクサンダー・ワンＣＥＯ（２８）が挙げられる。スケールＡＩは今年６月、メタから１４３億ドル（約２０兆５２００億ウォン）の投資を受け、注目を集めた。ＡＩコーディング支援ツール「カーソル」を手がけるアニスフィアの共同創業者、マイケル・トゥルーエルＣＥＯ（２５）も、創業３年で２０代の億万長者に名を連ねた。彼らが億万長者になるまでに要した期間は約３年。人類史上初めて兆万長者に近づいたテスラのイーロン・マスクＣＥＯが、１９９９年のペイパル創業から１３年後の２０１２年にようやく億万長者になったのと対照的だ。米ワシントン大学の歴史学者、マーガレット・オメラ教授は「１８７０年代初頭の金ぴか時代や、１９９５～２０００年のドットコム・ブームと同様に、ＡＩは非常に若い人々を非常に速く裕福にしている」と分析する。一方で、評価額が主に株式に依存している点から、「書類上の億万長者（paper billionaire）」に過ぎないとの見方もある。チャン・ウンジ記者 jej@donga.com