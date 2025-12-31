大邱のセジーニャが年俸２０億ウォン突破　Ｋリーグ史上初

プロサッカー、Ｋリーグで大邱（テグ）ＦＣの外国人選手セジーニャ（３６・ブラジル）が、Ｋリーグ史上初めて年俸２０億ウォンを超えた。韓国プロサッカー連盟は３０日、Ｋリーグ１（１部）１１クラブとＫリーグ２（２部）１４クラブの選手に関する２０２５年の年俸支出状況を公表した。年俸は基本給に加え、出場・勝利など各種手当を含む実支給額で算定。Ｋリーグのほか、コリアカップやアジア・サッカー連盟（ＡＦＣ）のクラブ大会で支払われた分も含まれる。セジーニャは今年２１億ウォンを受け取り、全選手中トップとなった。連盟は２０１３年から年俸データを公開しているが、２０億ウォン超は初。昨年は１７億３０００万ウォンでジェシー・リンガード（３３・イングランド＝１８億２０００万ウォン）に次ぐ２位だった。セジーニャは２０２０、２１、２３年に続き、４度目の「年俸王」となった。リンガードは今年１９億５０００万ウォンで２位。韓国人選手の最高額は、全北（チョンブク）の李承祐（イ・スンウ、２７）が受け取った１５億９０００万ウォンで、リーグ全体では３位。昨年は１３億５０００万ウォンで国内４位だったが、今季はＫリーグ１とコリアカップの優勝に貢献し、国内トップに立った。蔚山（ウルサン）の金英権（キム・ヨングォン、３５）と趙賢祐（チョ・ヒョンウ、３４）が、それぞれ１４億８０００万ウォン、１４億６０００万ウォンで国内２、３位に入った。クラブ別の年俸総額では、蔚山が２０６億４８５８万ウォンで最多。全北は２０１億４１４１万ウォンで２位だった。兵役チームの金泉を除くＫリーグ１の１１クラブで最少は、安養（アンヤン）の７０億９３５３万ウォンだった。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com