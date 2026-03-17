オスカー２冠「ゴールデン」　Ｋカルチャー熱気、ＢＴＳ公演で最高潮

「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズがＫカルチャーの誇りを呼び起こした」（英ＢＢＣ）韓国文化を基盤に制作されたネットフリックスのアニメーション「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」が１５日（現地時間）、米映画界最高の権威とされるアカデミー賞（オスカー）で長編アニメーション賞と主題歌賞を受賞し、２冠を達成した。韓国系監督や作曲家が制作したアニメと楽曲が同賞を受賞するのは初めて。この日のオスカーの舞台では、韓国伝統楽器と舞踊を取り入れた同作のタイトル曲「ゴールデン（Ｇｏｌｄｅｎ）」が流れると、レオナルド・ディカプリオら世界的スターが応援棒を振りながら歌う姿が世界に生中継された。今週末の２１日にＢＴＳのソウル光化門（クァンファムン）カムバック公演を控える中、同作のオスカー受賞の知らせまで重なり、世界の視線が韓国に集まる「Ｋカルチャー・ウィーク」を迎えたとの評価も出ている。●オスカーを席巻した「ＫＰＯＰガールズ！」旋風「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」は、米ロサンゼルスのドルビー劇場で開かれた第９８回アカデミー賞で、ディズニーの「ズートピア２」、ピクサーの「星つなぎのエリオ」など有力候補を抑えて長編アニメーション賞を受賞した。続いて「ゴールデン」もＫポップとして初めて主題歌賞を獲得し、世界的ブームの頂点に達した。同作と「ゴールデン」は授賞式前から最有力候補として挙げられていた。米娯楽誌バラエティは「長編アニメーション賞と主題歌賞は今年のオスカーで最も予測しやすい部門」と評していた。ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズとゴールデンは、今年１月のゴールデングローブ賞とクリティクス・チョイス・アワードでも同部門を受賞しており、「ゴールデン」は先月のグラミー賞でＫポップ初の「ベスト・ソング・リトゥン・フォー・ビジュアルメディア」賞も受賞した。この日の授賞式で披露された特別公演でも、同作の世界的人気を示した。韓国のソリクン（パンソリ歌手）によるパンソリで幕を開けた舞台では、作中のボーイズグループ「サジャ・ボーイズ」を思わせる「ガッ」をかぶった男性ダンサーと韓服姿の女性ダンサーが登場し、会場を盛り上げた。会場を沸かせたのは、ガールズグループ「ハントリックス」（イジェ、オードリー・ヌナ、レイ・アミ）が「ゴールデン」を熱唱すると、客席のハリウッドスターたちが一斉に黄色い応援棒を振る場面だった。俳優ディカプリオやエマ・ストーン、この日主演男優賞を受賞したマイケル・Ｂ・ジョーダンのほか、スティーブン・スピルバーグ監督も応援棒を手に笑顔で歌を口ずさんだ。授賞式のレッドカーペットでは、作中でジヌの声を演じた俳優アン・ヒョソプが登場すると、歓声とフラッシュが相次いだ。●「Ｋカルチャー、西側授賞式の常連に」同作が２冠を達成すると、海外メディアもＫポップの成果を称賛した。米紙ウォールストリート・ジャーナルは「韓国美術や民俗要素を作品の随所に反映し、世界に広がるＫポップの影響力を新たな次元へ引き上げた」と評価した。今回の受賞により、昨年から続く同作の世界的ブームが頂点に達したとの見方も出ている。昨年６月公開の同作は、わずか２カ月でネットフリックス映画の視聴時間歴代１位となり、世界的な「ＫＰＯＰガールズ！」現象を巻き起こした。映画に登場する韓国伝統文化や韓食への関心も高まり、Ｋカルチャーの裾野拡大にも大きく寄与した。英ＢＢＣは「同作はＫカルチャー需要が世界的に急増する時期に登場した作品」と指摘。ＢＢＣは「今日ではＢＴＳやブラックピンクのようなＫポップグループが西側主要授賞式の常連となっている」とし、「ストレイキッズなど新世代グループは多国籍メンバーで構成され、外交や経済を支えるソフトパワーとなっている」と分析した。実際、Ｋカルチャーは米文化産業を代表する賞を指す「ＥＧＯＴ」でも相次いで実績を上げている。「ＥＧＯＴ」とは、米国の大衆文化分野の主要４賞をすべて受賞すること、またはその４賞を指す言葉で、テレビのエミー賞（Ｅｍｍｙ）、大衆音楽のグラミー賞（Ｇｒａｍｍｙ）、映画のアカデミー賞（Ｏｓｃａｒ）、ミュージカルなど舞台芸術のトニー賞（Ｔｏｎｙ）を意味する。アカデミー賞では、２０２０年に作品賞など６冠に輝いた映画「パラサイト 半地下の家族」と、２０２１年に俳優のユン・ヨジョンが助演女優賞を受賞した「ミナリ」に続き、「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」が再び受賞の喜びをもたらした。ＡＰ通信は「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズはＫカルチャーの世界的影響力を改めて証明した」と伝えた。キム・テオン記者 キム・ドヨン記者 beborn@donga.com