世界初のＡＩ美術館、来月ＬＡで開館

「美術館なのか、科学館なのか」生成ＡＩが生み出した作品を展示する世界初のＡＩ美術館「データランド（Dataland）」が、６月に米ロサンゼルスで開館する。米紙ニューヨーク・タイムズは４月３０日（現地時間）、「メディアアーティストのレフィーク・アナドールさんと、妻で長年の協働者であるエフスン・エルクルチさんが設立したＡＩ美術館『データランド』が６月２０日に開館する」と報じた。約２年半にわたり企画・建設が進められた同館は、「ザ・ブロード」や「ロサンゼルス現代美術館」、「ウォルト・ディズニー・コンサートホール」など世界的な文化施設が集まる複合文化地区「グランドＬＡ」に位置する。延べ面積３２５０平方メートルで、施設の約３分の１は展示運営のためのハードウェア設備で構成されている。最先端技術を基盤に「リビング・ミュージアム（生きた美術館）」を掲げるデータランドは、開館記念展として「Machine Dreams: Rainforest」を予定している。「機械が夢見る熱帯雨林」をテーマに、アナドール・スタジオが開発したＡＩ「Large Nature Model」が気候や植生など膨大な生態データを学習し、仮想の熱帯雨林を作品として生成したという。同スタジオは今回の展示のため、ＡＩに米ワシントンのスミソニアン博物館、コーネル大学鳥類学研究所、英ロンドン自然史博物館などの資料を学習させたという。アナドールさんは「データランドはＡＩ時代における芸術の概念を再定義する試みだ」とし、「芸術や音楽、映画、建築の未来を牽引する都市ロサンゼルスで初のＡＩ美術館をオープンできることをうれしく思う」と語った。トルコ出身のアメリカ人アーティストであるアナドールさんは、２００８年からアルゴリズムとデータを用いた「データ・ペインティング」などを発表し、ＡＩ活用を積極的に進めてきた。２４年にはソウル鍾路区（チョンロク）の「プトゥラ・ソウル」開館展で、アジア初の個展も開いた。もっとも、現地でもＡＩ美術館をめぐる賛否はなお激しい。ＡＩが生成した作品を美術として認めるか、著作権の帰属をどうするかなどを巡り見解は分かれている。今年初め、米連邦最高裁はＡＩが芸術作品の著作権主体となり得るかを争った事件を棄却した。アナドールさんは米ＣＢＳニュースのインタビューで「２０年以降、許諾を得て出所を明確にしたデータのみを扱っており、倫理的な問題はない」と話した。キム・テオン記者 beborn@donga.com