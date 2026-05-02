Ｋポップダンス、誰もが踊れるよう設計

今日のＫポップは「聴く音楽」というより「見る音楽」に近い。楽曲と振り付けは不可分で、 短いショートフォーム動画の中で繰り返されるポイント動作は、そのまま記憶として定着する。米サンディエゴ州立大学舞踊理論学科の教授である著者は、この「ダンスの言語」からＫポップを読み解く。単なるＫポップのファンブックではなく、ダンスとファンダム、ソーシャルメディアを本格的に分析した学術書である。著者はニューヨーク、カリフォルニア、ソウルで活動するアマチュアおよびプロのＫポップダンサー４０人に対し、５年にわたってインタビューを行った。振付の実習と参加観察を並行したエスノグラフィー（民族誌）的なフィールドワークに基づいて議論を展開する。アメリカでは２０２３年に刊行され、話題を呼んだ。本書の核心概念は「ソーシャルメディア・ダンス」だ。かつては社交のための踊りと観客に見せる踊りは区別されていたが、いまやその境界は曖昧になった。ティックトックやショート動画を通じて、誰もがダンスを見て、まねて、投稿する。参加者は観客であると同時に、振付の実践者にもなり得る。誰もがモバイル画面を見つめて暮らしたパンデミック以降、ダンスチャレンジは爆発的に拡散した。その流れに乗ったＫポップは、いまの姿に至っている。こうしたダンスは、従来のメディアが見せてきた方法とも異なる。ハリウッドのダンス映画『Step Up』におけるダンスが、緻密なカメラワークと編集によって非凡で超越的な身体を強調するのに対し、ティックトックのチャレンジダンスは、限られた空間と短い時間の中で効率的に実現される「普通の身体」を前提とする。誰もが真似できてこそ、拡散していくからだ。。特にＫポップを差別化する特徴は「ジェスチャー・ポイント振付」だ。速くてアクセントの強い動き、正面を向いた正確な上半身の動き、顔や指先を積極的に活用する振付は、二次元の画面という制約をむしろ強みに変える。BLACKPINKの『Kill This Love』はその代表例だ。カメラを正面から見据え、銃を撃つような動作や、強烈な衣装と表情の演技は、２０１９年のティックトックを象徴するチャレンジの一つとなった。本書は、Ｋポップダンスのルーツを１９８０年代の放送局舞踊団によるバックダンスに求める。その後、ソテジと子どもたち、大手芸能事務所のトレーニングシステム、そしてＢＴＳに至るまで、Ｋポップパフォーマンスの系譜を緻密にたどっていく。２０００年代の男女ソロ歌手の代表格であるＢｏＡとＲａｉｎを比較する分析も興味深い。ＢｏＡは「アーティスト」として認められるために運動学的で抑制された動きを強調する必要があった一方、Ｒａｉｎはより自由に性的表現を伴うダンスを行うことができた。女性アイドルの性的表現は烙印となり得る一方、男性アイドルのそれは魅力として消費される構造を鋭く指摘する。著者はＫポップのカバーダンスを無批判な「文化的盗用」とはみなさない。西洋ポップも長年にわたり他地域のダンスやリズムを取り入れて発展してきた。それにもかかわらず、非白人文化にのみ厳しい尺度を適用するのは偏見にほかならないと論じる。このため本書は単なる入門書にとどまらない。なぜ人々はＫポップを聴くだけで終わらず踊るのか、なぜあの短い振付が世界を動かすのかを、説得力をもって示している。Ｋポップはもはや舞台上のアイドルだけのものではない。スマートフォンの画面の前に立つすべての人の身体を通して、再び生まれ変わりつつある。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com