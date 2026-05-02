航空燃油サーチャージ最高水準　ＮＹ往復5２万ウォン

１日から発券される航空券に、過去最高水準の燃油サーチャージが適用される。４月の約２倍に近い水準となり、米州路線では片道当たり最大５６万ウォン超の追加負担が生じる。ただ、４月末に原油価格の上昇がやや鈍化したことから、６月適用分は小幅に引き下げられるとの見方も出ている。１日、航空業界によると、この日から月末までに発券する航空券には、燃油サーチャージの最高段階である３３段階が適用される。中東情勢の長期化に伴う国際原油価格の急騰が背景だ。燃油サーチャージは、航空会社が燃料費上昇による負担を補うため運賃に上乗せする料金。現行制度が導入された２０１６年以降、３３段階に達したのは初めてだ。大韓（テハン）航空は片道基準で最小７万５０００ウォンから最大５６万４０００ウォンの燃油サーチャージを課す。前月（４万２０００～３０万３０００ウォン）より１．８～１．９倍に上昇した水準だ。仁川（インチョン）から米ニューヨークへ向かう場合、１人往復で燃油費だけで１１２万８０００ウォンを負担しなければならない。航空券価格は運賃と燃油サーチャージの合計で決まり、座席によっては運賃を上回るケースもある。アシアナ航空の今月の国際線燃油サーチャージも片道基準で８万５４００～４７万６２００ウォンと、前月（４万３９００～２５万１９００ウォン）に比べほぼ倍増した。格安航空会社（ＬＣＣ）のチェジュ航空も、今月の国際線燃油サーチャージは片道基準で約７万６０００～１８万６０００ウォンとなっている。ピョン・ジョングク記者 イ・ソジョン記者 bjk@donga.com