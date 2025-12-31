韓国型ＡＩ開発、大手５社が真剣勝負

「白くて小さなウサギを作ってください」３０日午後、「独自のＡＩ基盤モデルプロジェクト」の第１次発表会が開かれたソウル江南区（カンナムグ）のＣＯＥＸ。会場のロビーに設けられたＮＣの人工知能（ＡＩ）体験ブースのモニターにこの文を入力すると、姿が少しずつ異なる４匹のウサギが画面に現れた。１匹を選び、「Ｔ字ポーズに変えて」と入力すると、両腕を広げたウサギが表示され、約１分後には３次元グラフィックの立体画像へと変換された。後頭部やしっぽまで、３６０度から確認できる。さらに「アニメーション」タブで顎や肩、肘、脊椎などの部位を指定し、「ダンス」を選ぶと、関節を曲げながら踊るウサギが画面上に表示された。科学技術情報通信部（科技部）が、世界最先端水準の韓国型ＡＩの開発を目指して進める独自ＡＩ基盤モデルプロジェクト。今年８月の専門家評価を経て選ばれたネイバークラウド、ＬＧ ＡＩ研究院、ＳＫテレコム、ＮＣ ＡＩ、アップステージの精鋭５チームが３０日、これまでに開発したＡＩを初めて説明し、実演した。「国家代表ＡＩ」の選抜を巡る真っ向勝負に、会場は人であふれた。裵慶勳（ペ・ギョンフン）副首相兼科技部長官は「ＡＩ３大強国になるための最初の関門は、独自ＡＩ基盤モデルを世界最高水準に引き上げることだ」と強調した。最初に登壇したのはネイバークラウドだ。ネイバーが重視するのは「オムニモーダルＡＩ」。学習段階からテキストや画像、映像などを同時に学習し、多様な形式の結果を出力できる「ハイパークロバ・シード８Ｂオムニ」を披露した。あらゆる情報を一度に処理する人間の「脳」に近い構造だという。高性能推論モデル「ハイパークロバ３２Ｂシンク」も公開した。このモデルは、今年の大学修学能力試験で国語、数学、英語、韓国史など主要科目すべてで１等級を獲得した。金代表は「図表や画像もまとめて理解できたからこその結果だ」と説明した。続いてＮＣ ＡＩは、３次元グラフィックの生成や視覚情報処理など、ゲーム事業で蓄積した資産を活用し、産業ＡＸ（ＡＩ転換）に適用する戦略を示した。スマートファクトリーなど産業分野で用いるＡＩには、３次元グラフィックが不可欠だという。ＮＣ ＡＩのイ・ヨンス代表は「戦略産業がＡＩという翼を得て、世界の舞台で一段と飛躍できるようにしたい」と語った。ＳＫテレコムは、パラメーター５０００億個の超巨大ＡＩモデル「Ａ．Ｘ．Ｋ１」を公開した。パラメーター数では国内最大規模となる。今年８月に公開されたオープンＡＩの「チャットＧＰＴ５」は、約２兆５０００億個と推定されている。ＬＧ ＡＩ研究院は、「Ｋ－エクサワン」が性能と経済性を兼ね備えたモデルだと強調した。ＬＧは、米中の最先端ＡＩのうち、パラメーター２３６０億個で規模が近い、アリババの「Ｑｗｅｎ３ ２３５Ｂ」を第１次性能目標に据えた。唯一のスタートアップであるアップステージは、韓国の文化や微妙なニュアンスを理解する「ソーラー・オープン１００Ｂ」モデルを披露した。政府は第１次評価の結果を来年１月１５日までに公表する。５チームのうち１チームが最初に脱落し、その後は６カ月ごとに１チームずつ絞り込み、２０２７年上半期（１～６月）には最終的に２チームに選定する。最終選定チームには、ＡＩモデル高度化のためのグラフィック処理装置（ＧＰＵ）などの計算資源や、データ構築・加工費として、年間３０億～５０億ウォン規模の支援が行われる予定だ。チョン・ヘジン記者 チェ・ジウォン記者 sunrise@donga.com