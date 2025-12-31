コスピ、２６年ぶりの高い上昇率　「来年も半導体が相場を牽引」

国内株式市場は、「バイ・コリア（Buy Korea）ファンド」の買いが活況を呈した１９９９年以来、最も高い上昇率を記録して年内最後の取引を終えた。取引時間中には三星（サムスン）電子の株価が１株＝１２万ウォンを突破し、ＳＫハイニックスも１株＝６５万ウォンを上回った。人工知能（ＡＩ）データセンター需要の拡大を背景に、２０２６年にかけても半導体各社の成長が見込まれるとして、コスピの上昇基調が続くとの見方が優勢だ。●コスピ、今年の上昇率は７５．６２％年内最終取引日の３０日、コスピは前日比０．１５％安の４２１４．１７で取引を終えた。個人が９１８１億ウォンの買い越しだった一方、外国人が５１２６億ウォン、機関が４２９７億ウォンの売り越しとなった。証券業界では、外国人と機関が年末の利益確定に動いた結果だと分析している。これにより、年初の取引日（１月２日）比の上昇率は７５．６２％となった。２９日（現地時間）の米主要指数であるスタンダード・アンド・プアーズ（Ｓ＆Ｐ）５００指数（１７．４１％）やナスダック総合指数（２１．５６％）を大きく上回る伸びだ。コスピの年間上昇率がこれほど高水準となったのは、１９９９年以来２６年ぶりのこと。１９９９年は、１９９７年の国際通貨基金（ＩＭＦ）の通貨危機後に登場したバイ・コリア・ファンドの買いが強まり、情報技術（ＩＴ）株の上昇も相まって、コスピの上昇率は８２．７８％に達した。金融投資業界は、来年もコスピの上昇が続くとみている。三星（サムスン）証券は来年のコスピ変動レンジを４０００～４９００と提示。大信（テシン）証券は５３００までの上昇を予想した。最も強気な見通しを示したのは、上値を５５００とした現代（ヒョンデ）自動車証券だ。●取引中に三星電子１２万ウォン、ハイニックス６５万ウォンも来年の相場も、半導体企業が主導するとの見方が広がっている。ＡＩの学習・処理に不可欠な高帯域幅メモリ（ＨＢＭ）など先端半導体に加え、ＤＲＡＭやＮＡＮＤフラッシュといった汎用製品の需要も同時に拡大する一方、供給不足の局面が続くためだ。実際、国内外証券会社は、三星電子とＳＫハイニックスの来年の営業利益がそれぞれ１００兆ウォン規模に達すると予想している。ＮＨ投資証券は来年の営業利益について、三星電子を１１５兆ウォン、ＳＫハイニックスを１０５兆ウォンと見込む。日本の野村証券も、三星電子を１３３兆４０００億ウォン、ＳＫハイニックスを９９兆ウォンと予測。「メモリ半導体の超好況は、少なくとも２０２７年まで続く可能性が高い」との見通しを示した。こうした過去最高水準の業績予想を背景に、三星電子の株価は４日、取引中に１株＝１２万１２００ウォンまで上昇し、史上最高値を更新。三星電子は１１万ウォンに続き、１２万ウォンに乗せた。ＳＫハイニックスも、取引中に１株＝６５万９０００ウォンまで急伸し、最高値を塗り替えた。チ・ミング記者 warum@donga.com