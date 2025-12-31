竣工控えた「セウル３号機」、早ければ来年８月にも稼働

蔚山（ウルサン）広域市蔚州（ウルチュ）郡にあるセウル原子力発電所３号機が、着工から９年を経て運転許可を受けた。早ければ来年８月から稼働を開始する見通しだ。原子力安全委員会（原安委）は３０日の会議で、竣工を控えたセウル３号機の運転許可案を議決したと発表した。２０１６年の着工から９年での運転許可となり、国内で新設原発の稼働が認められたのは、２３年９月の新ハンウル２号機以来初めてだ。事業者である韓国水力原子力は２０年８月、セウル３号機の運転許可を申請した。原安委は安全性審査の結果などを踏まえ、今月１９日に初の審議を行い、２回目の審議でセウル３号機が「原子力安全法」に基づく安全基準などを満たしていることを確認し、運転許可を決定した。採決では在籍委員６人のうち５人が賛成した。原安委の意思決定は３回の会議を経て結論が出るケースも多く、運転許可の可否は来年に持ち越されるとの見方もあった。しかし、新規原発建設とは別に、電力需給への懸念を考慮し、既存原発の運転については迅速に判断したとみられる。韓国水力原子力は、セウル３号機に燃料を装填し、約８カ月間の試運転を経て、来年８月には稼働を開始できると見込んでいる。セウル３号機が、ハンビッ１号機など老朽原発によって生じる電力の空白を補うとの期待も出ている。イ・サンファン記者 payback@donga.com