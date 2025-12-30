週末ゴルファー平均９２．１打　７０代が８７．１打でトップ

ゴルフの経験年数は無視できない。アマチュアゴルファーのうち７０代が全年代を通じて最も好スコアを記録していることが分かった。ゴルフ・プラットフォームを運営する「スマートスコア」が２９日に発表した「２０２５年年末決算レポート」によると、７０代の週末ゴルファーの平均スコア（１８ホール基準）は８７．１打で最も低かった。６０代が８８．１打、５０代が９０．６打と続いた。比較的経験年数の短い２０代ゴルファーの平均スコアは９８．３打と、全年代で最も振るわなかった。３０代と４０代の平均打数は、それぞれ９７．１打、９３．８打だった。スマートスコアの関係者は「年代が上がるほど平均打数が減少しており、経験と実力の相関関係が表れている」と説明した。今回の統計は、今年１月１日から先月３０日までにスマートスコアに送信されたスコアなどを集計したものだ。スマートスコアは国内４３０のゴルフ場と提携し、スコア自動送信サービスを提供しており、利用会員は４００万人に上る。週末ゴルファー全体の平均スコアは９２．１打で、昨年の平均９２．３打とほぼ同水準だった。１８ホールで９０打のボギープレーヤーは平均以上のゴルファーといえる。男性ゴルファーの平均は９１．３打で、女性ゴルファー（９３．６打）を下回った。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com