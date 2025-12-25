ネイマールが膝の手術　「Ｗ杯で必ず優勝する」

ブラジルのサッカースター、ネイマール（３３・サントス）が、２０２６年北中米ワールドカップ（Ｗ杯）出場の夢に向け、手術を受けた。ロイター通信は２４日、「ネイマールがブラジル代表チームの主治医から左膝の関節鏡手術★を受けた」と報じた。ネイマールは入院せずに退院し、リハビリに入る予定だ。ブラジル代表史上最多となる代表戦通算７９得点の記録を持つ。ネイマールは２０２３年８月にパリ・サンジェルマン（フランス）からアル・ヒラル（サウジアラビア）へ移籍したが、度重なる負傷で、２シーズンの間、出場はわずか７試合にとどまった。今年２月にサントス（ブラジル）へ加入した後は２８試合で１１得点を挙げたものの、シーズン終盤に膝を痛め、戦力離脱の危機に直面した。それでも、降格圏に沈んでいたサントスのため、負傷を抱えながら出場を強行。シーズン最終３試合で４得点１アシストを記録し、１部リーグ残留に導いた。自身４度目となるＷ杯出場への思いが強いネイマールは、サントスを危機から救った後、手術に踏み切った。２０１４年ブラジル大会（４強）、２０１８年ロシア大会（８強）、２０２２年カタール大会（８強）と３度出場しているが、いまだ優勝には手が届いていない。カルロ・アンチェロッティ監督（６６・イタリア）は今年５月にブラジル代表監督に就任して以降、コンディションが安定しないネイマールを一度も招集していない。スポーツ専門メディアＥＳＰＮのインタビューで、「完全に回復すれば招集を検討する」と語った。ネイマールが順調に体調を回復すれば、来年３月のＡマッチ期間での代表復帰が期待される。最近、ブラジルで開かれた音楽イベントで取材に応じたネイマールは、「ブラジルに優勝トロフィーをもたらすため、できることも、できないこともすべてやる。決勝に進めば必ず得点する。アンチェロッティ監督、どうか力を貸してほしい」と訴えた。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com