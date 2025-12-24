Ｗ杯開幕前に暗雲　各国代表に相次ぐ負傷警戒

２０２６年北中米ワールドカップ（Ｗ杯）開幕まで約６カ月となる中、各国サッカー代表に「負傷警戒」が広がっている。来年３月の欧州プレーオフ（ＰＯ）を通じて本大会出場を目指すスウェーデンでは、エースＦＷのアレクサンデル・イサク（２６）が離脱した。リバプールは２３日、「イサクは腓骨と足首を負傷し手術を受けた。復帰時期は未定」と発表した。イサクは２１日のトッテナム戦で後半１１分に先制点を挙げた際、相手ＤＦの激しいタックルを受け、足首などを大きく痛めた。今夏、リバプールがプレミアリーグ（ＥＰＬ）史上最高額となる１億２５００万ポンド（約２５０２億ウォン）を支払い、ニューカッスルから獲得したばかりだった。Ａ代表５６試合１６得点の主砲の重傷で、スウェーデン代表は非常事態に陥った。欧州ＰＯパスＢ初戦でウクライナと対戦し、勝てば同パスＢのポーランド対アルバニア戦の勝者と再び対戦し、連勝して初めて本大会切符を手にできる。日本代表も主力の負傷に直面している。攻撃の要である南野拓実（３０）の北中米Ｗ杯出場は、事実上厳しい状況となった。南野はＡ代表７３試合２６得点を記録し、攻撃的ＭＦとサイドアタッカーを兼ねる。２１日のオセール戦（フランス杯ラウンド３２）で競り合いの際に膝を負傷し途中交代。ＡＳモナコは２２日、「前十字靱帯断裂」と公表した。手術後のリハビリには通常９カ月以上を要する。韓国代表にも「負傷注意報」が出ている。ＤＦ金玟哉（キム・ミンジェ、２９、バイエルン・ミュンヘン）とＭＦ李康仁（イ・ガンイン、２４、パリ・サンジェルマン）は、そろって太もものに痛みを訴えて最近クラブ戦を欠場した。洪明甫（ホン・ミョンボ）代表監督（５６）は２０日、「来年５月の最終登録まで、何が起きるか誰にも予測できない。万全の準備をする」と語った。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com