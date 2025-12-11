申智愛「来季はＪＬＰＧＡ３０勝で永久シードをつかみたい」

「多くの方が期待してくださる分、必ず３０勝を達成したい」日本女子プロゴルフ（ＪＬＰＧＡ）ツアー通算２９勝、プロ通算６６勝の申智愛（シン・ジエ、３７）が、２０２6年シーズンの目標をこう語った。ＪＬＰＧＡツアーでは３０勝到達者に「永久シード」が与えられる。１０日、ソウル市江南（カンナム）区で行われた自身のアパレルスポンサーイベントで取材に応じた申智愛は、「プレッシャーを手放せばもっと楽に優勝できる気がする。まず１勝を早く挙げ、その後さらに積み重ねたい」と話した。「今年はチームスタッフの入れ替わりもあって安定したプレーが難しかったが、今は心強いチームができた。特に後半戦で組んだキャディとは来年もコンビを続けるつもりだ」とも話した。申智愛は来年１月から豪州メルボルンで新シーズンに備える。新人時代から「練習の虫」として知られ、毎日スイング１０００回、パット２０００球を続けてきた。「冬の練習は自分だけに集中して研究でき、感覚を磨ける『没頭の時間』なので好きだ。メルボルンは日照時間が長く、夜９時まで練習できる」と言い、「ＪＬＰＧＡは例年３月第１週に開幕するので、それに合わせて調整する」と話した。申智愛は今年、ＪＬＰＧＡ開幕戦「ダイキン・オーキッド・レディス」で準優勝し、通算獲得賞金１位に浮上。シーズン終盤には１４億５９６３万円（約１３７億ウォン）まで記録を伸ばした。また、５月のメジャー戦の「ワールドレディスチャンピオンシップ・サロンパスカップ」で優勝するなど、今季２２試合で１勝、トップ１０入り１０回という成績を残した。それでも「悔しい一年だった」と申智愛は振り返る。「冬の練習からサロンパスカップだけを見据えていたが、いざ優勝すると慢心が生まれた気がする。もっと楽に進めるはずが、苦しい一年になった理由だ。過程を省いて結果だけを追う練習になってしまい、『自分に負けた』という思いが残った。２０２6年は自分自身に勝つ一年にしたい」と語った。毎年「ゴルフに没頭しよう」と決意してきた申智愛だが、引退はまだ考えていないという。「仲間が引退していく中で、自分も引退を思い描くかと思ったが、まだそうではない。選手として自分を追い込む状況を楽しむ情熱があるので、もう少し長く続けられそうだ」と話した。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com