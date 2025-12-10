ＡＩ生まれの企業拡大　IBM幹部「韓国は潜在力の大きい市場」

「これからますます『ＡＩネイティブ企業（AI native company）』の数が増えるでしょう。既存の企業が緊張すべき時点です」先月２５日、ソウル永登浦区（ヨンドゥンポグ）の韓国ＩＢＭオフィスでインタビューに応じた ＩＢＭコンサルティング・アジア太平洋地域（ＡＰＡＣ）社長のジュヒ・マクレランド氏（Juhi McClelland）は、オープンＡＩの人工知能（ＡＩ）チャットボット「チャットＧＰＴ」の登場以降、急速に変化する企業環境についてこう説明した。ＡＩネイティブ企業とは、デジタル環境で生まれデジタル技術に慣れた「デジタルネイティブ」世代のように、起業する段階からＡＩ技術を基盤に誕生する企業をいう。マクレランド氏は「ＡＩネイティブ企業は全く新しい概念の企業で、短期間で起業し売上を生み出す」とし、「既存の企業は『ハイブリッド』方式で競争力を見つけなければならない」と述べた。ＩＢＭコンサルティングは、企業がＡＩなどの先端技術を活用して生産性を高めることを支援する。現在、顧客の約９０％が大企業だが、規模が小さいＡＩ生まれの企業の割合が徐々に増えている。代表的な顧客企業が、サウジアラビアのリヤド航空だ。マクレランド氏が「誇らしい事例」と挙げたリヤド航空は、創業準備から２年経った昨年１０月に初就航に乗り出した。乗務員などの人員運用から航空機配置、顧客サービスまで、全ての過程にＡＩを導入した。この過程で、ＩＢＭコンサルティングは、ＡＩ基盤の作業過程（ワークフロー）を構築するなどの役割を担った。マクレランド氏は、「顧客サービスの側面で、品質が非常に向上し得る。空港周辺の交通状況をＡＩで分析し、顧客が遅れる可能性を予測してファストトラックをあらかじめ用意するサービスなどを導入できる」と述べ、「ＩＢＭコンサルティングはこうした可能性を提示し、技術的ソリューションを提供する」と語った。こうしたＡＩ生まれの企業が登場し、既存のレガシー企業の動きも速くなっている。ＩＢＭコンサルティングによると、ＡＩに投入される世界予算の６４％が、企業のＡＩ転換（ＡＸ）に集中している。マクレランド氏は、「大企業は規模が大きい分、ＡＩで業務過程を最適化すればより大きなコスト削減ができる」とし、「新規事業を始める際も、以前は多くの費用と意思決定が必要だったが、ＡＩ導入によりはるかに容易になった」と述べた。事業拡張の可能性を大きく高められるという意味だ。ＩＢＭは、マクレランド氏の言葉を最も早く証明した企業でもある。マクレランド氏は「今年で１１４年を迎えたＩＢＭの業務プロセスは、４００種類を超える」とし、「このうち７０種類を選別し、優先的にＡＩ基盤のワークフローを導入して全面的に見直した」と語った。その結果、この２年間で３５億ドル（約５兆１３００億ウォン）の費用が削減され、今年は４５億ドル（約６兆６０００億ウォン）が削減される見通しだ。マクレランド氏は韓国市場について、「革新とスケールの両方を備えた潜在力の大きい市場だ」と評価した。ただし「ＡＩを導入するということは、（意思決定過程を最適化する点で）民主的だため、序列文化を重視するアジア諸国の文化がこれを妨げる可能性がある」とし、「技術導入とともに、組織文化の変化が絶対必要だ」と強調した。チェ・ジウォン記者 jwchoi@donga.com