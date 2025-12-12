「ＫＰＯＰガールズ！」主人公と監督、米フォーブス「世界の影響力ある女性１００人」に

ＫＰＯＰアニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」の主人公であるガールズグループ「ハントリックス」（写真）と作品を演出したマギー・カン監督が米経済誌フォーブスの「世界で最も影響力のある女性１００人」に選ばれた。１０日（現地時間）、フォーブスは今年の「影響力のある女性」ランキングを発表し、「ＫＰＯＰガールズの女性たち」を１００位に選出した。ここには、ハントリックスのルミ、ミラ、ジョイのほか、制作陣など作品に関わった女性たちが含まれる。フォーブスは「ネットフリックス史上最も★視聴された映画の主役であるマギー・カン監督とシンガーソングライターのＥＪＡＥ（イジェ）らは、２０２５年に最も強烈な文化現象を作り出した」と評価し、「作品の人気と将来性が、彼女たちを『世界の影響力ある女性１００人』に押し上げた理由だ」と分析した。このほか韓国の女性としては、李富眞（イ・ブジン）新羅（シルラ）ホテル社長と、崔秀姸（チェ・スヨン）ネイバー代表がそれぞれ９０位と９１位に入った。前年は８５位と９９位だった。フォーブスは、李社長が故・李健熙（イ・ゴンヒ）元三星（サムスン）グループ会長の長女であり、卓越した経営手腕から「リトル李健熙」と呼ばれていると紹介。崔代表については、ネイバー２人目の女性ＣＥＯで、２０２２年に就任した時、創業者を除いて最年少のトップだったと伝えた。３位には高市早苗日本首相が入り、アジアの女性では唯一トップ１０入りを果たした。フォーブスは「国内総生産（ＧＤＰ）４兆２０００億ドル規模の国を率いる初の女性首相」であり、「大胆かつ論争的な発言で注目を集めている」と評した。１位は欧州連合（ＥＵ）欧州委員会のウルズラ・フォンデアライエン委員長で、４年連続のトップだった。フォーブスは２００４年から資産、影響力、活動範囲などを指標に「世界で最も影響力のある女性１００人」を選出している。今回選ばれた女性たちの総経済力は３７兆ドル（約５京４３９０兆ウォン）に達するとされる。キム・ユンジン記者 kyj@donga.com